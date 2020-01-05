Bakan Gül: Artık hiçbir yapı devlete sızamaz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CNN Türk’te açıklamalarda bulundu. Türkiye’de yargı bağımsızlığı ve yargı kurumlarında FETÖ’yle mücadele konusunda değerlendirmeler yapan Gül, hiçbir yapının devlete sızmasına izin verilmeyeceğini söyledi. “Yargı ele geçirilecek bir yer değil. Yargı asla el uzatılmaması gereken kutsal ve ortak bir değerimiz” diyen Gül şu ifadeleri kullandı:

EMİR, AMİREN ALINIR

“FETÖ’yü temizlerken devletin içine başka hiçbir yapının sızmaması da yine ortak bir çabayla korunması gereken bir değerdir. Devlet memuru amirinden başka hiç kimseden emir almayacak. Böyle bir yapıya hiçbir oluşumun bu anlayışa sahip olmayacağı bir çalışmayı büyük bir teyakkuzla sürdürmekte fayda var. Yasama, kanun yollarıyla devlete sızmaların önünü kesmek için adımlar attı. Milletimize, seçilmişlere darbe yapmamak üzere büyük bir teyakkuz var. Bu konuda adımların, uygulamaların devam etmesi herkesin beklediği bir sonuç.”

DEVLETTE İLKE BELLİDİR

“Burada bir zihniyet anlamında hiçbir grubun devletin içine örgütlü bir şekilde sızmasına, hiyerarşi dışında bir yapı oluşturulmasına asla izin verilemez. Devlet kendi kurumlarıyla ayakta durur. İlkeler, usüller bellidir. Hukukun üstünde hiçbir güç yoktur. Bu konuda herkesin inancı düşüncesi serbesttir. Buna devlet asla izin vermez. Masum ve suçluyu da ayırt etmek çok önemli. Dindar kesimlerin hepsine de toptan halel getirmek asla doğru değildir.”

FETÖ davaları sulandırılmamalı

Gül, FETÖ yargılamalarıyla ilgili, “FETÖ’ye ontolojik olarak karşı çıkmış insanları da bu süreçlere soktuğunuzda elbette sulandırma olarak yorumlanabiliyor” dedi.

Nafakada mağduriyet olmayacak

Gündemdeki nafaka düzenlemesiyle ilgili soruya cevap veren Gül, “Üzerine çalışılması gereken bir konu. Bir kişi boşandıysa artık her konuda ayrı oldukları anlamına gelir. Eğer bir kadının nafaka dışında bir geliri yoksa onun da elinden alınmaması gerekir. Yeni mağduriyet oluşturmamak için bu konuda tüm taraflar dinlendi. Tüm önerileri toparladık. Yeni mağduriyetlerin oluşmaması gerekir” dedi.

