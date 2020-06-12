Bakan Dönmez, TANAP'ın ikinci yaşını kutladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'yu bir uçtan bir uca geçerek enerjide merkez ülke olma hedefimize ve Azerbaycan-Türkiye kardeşliğine büyük bir katkı sunan TANAP iki yaşında. 'Enerjinin İpek Yolu' kardeşlik ve enerji saçmaya devam edecek. Hep birlikte nice senelere." ifadesini kullandı.

(AA)