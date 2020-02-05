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  3. Bakan Çavuşoğlu'ndan Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine ilişkin flaş açıklama

Bakan Çavuşoğlu'ndan Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine ilişkin flaş açıklama

Bakan Çavuşoğlu'ndan Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine ilişkin flaş açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB katılım sürecinde yeni bir sayfa açmanın vaktinin geldiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Avrupa Birliği ülkeleri büyükelçileriyle bir araya geldi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Hidrokarbon faaliyetleri ile ilgili, "Kıbrıs Türklerinin varlığının inkarı sürerse AB’nin her menfi adımına karşı biz de adım atacağız." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "AB katılım sürecinde yeni bir sayfa açmanın vakti geldi." ifadelerini kullandı.

(AA)


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