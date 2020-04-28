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  3. Bakan Çavuşoğlu'ndan Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter yaptığı açıklamada toplantıya ilişkim detayları paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu; 

"Videokonferansla gerçekleştirdiğimiz #Türkiye-#Polonya-#Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısında;

KOVID19 salgınıyla mücadeledeki son durum ve atılabilecek adımlar,

NATO’nun gündemindeki konular,

Bölgesel konulardaki işbirliğimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk." dedi.


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