Bakan Çavuşoğlu'ndan Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter yaptığı açıklamada toplantıya ilişkim detayları paylaştı.
Bakan Çavuşoğlu;
"Videokonferansla gerçekleştirdiğimiz #Türkiye-#Polonya-#Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısında;
KOVID19 salgınıyla mücadeledeki son durum ve atılabilecek adımlar,
NATO’nun gündemindeki konular,
Bölgesel konulardaki işbirliğimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk." dedi.