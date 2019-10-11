Bakan Çavuşoğlu'ndan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in yanında net mesajlar

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,"Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz.' demek yetmez, bu dayanışmayı açık, net şekilde görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

BARIŞ PINARI HAREKATI

Stoltenberg'e Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verdim. Söz konusu harekat NATO'nun güneydoğu sınırlarını teşkil eden terör tehdidine son verilmesi amacını taşıyor. İttifakımızın ve müttefiklerimizin ülkemizle güçlü dayanışma sergilemesi beklentilerimiz bir kez daha vurguladık. Türkiye kritik roller üstlenmiştir. Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz demek yetmez bu dayanışmayı açık ve net şekilde görmek istiyoruz.

Bugün sayın Cumhurbaşkanımız da genel sekreteri kabul edecek.

SOSYAL MEDYADA KARA PROPAGANDA

Biz daha önce Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında gördük. Türkiye'ye kimse ders veremez, Türkiye'nin sivil hassasiyeti biliniyor.

HAREKATA DÜNYADAN GELEN TEPKİLER

Bazı NATO üyesi ülkelerden buna benzer açıklamalar geldi. Hepsi PKK ve YPG'nin aynı olduğunu biliyor. Türkiye'nin ulusal güvenlik endişesinin haklı ve meşru olduğunu söylüyorlar. Eğer Türkiye'nin buradaki endişesi meşruysa terör örgütüyle mücadele etmek de meşrudur. NATO dahil tüm uluslararası camiaya bildirimde bulunduk. Bildirimde uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımız olduğunu da ifade ettik. Hem meşru diyeceksiniz hem de yapılan harekata karşı geleceksiniz. Terör örgütünün sahada angajmanın olabilir benim problemim değil bu senin ikiyüzlülüğündür. Türkiye'yi tehdide karşı koruma planı NATO'da onaylandı. YPG, PYD ve PKK'nın hiçbir farkı olmadığını hepimiz biliyoruz. Hedefimiz teröristler bu teröristleri temizlemek için ne gerekiyorsa yapacağız.

DEAŞ'LA MÜCADELE

DEAŞ'lı teröristler bizim operasyon gerçekleştirdiğimiz bölgedeyse bunları serbest bırakmak mümkün değil. DEAŞ en çok Türkiye'yi hedef almıştır. Bağdadi açıklamalarında da hep Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor.

İSPANYA'NIN PATRIOT KARARI

Bugüne kadar Türkiye'nin kendi hava savunma sistemi yoktu. NATO'nun bu konuda esteği vardı. 2015'te ABD sınır hattındaki Patriotlarını geri çekti. İspanya bugüne kadar sınırda tuttu, İtalya'da SAMP-T'yi Kasım'de çekeceğini söyledi. Keşke NATO müttefiklerimizden hava savunma sistemini de alabilseydik.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları;

NATO Türkiye'yi güney sınırlarının korumasında desteklemektedir. Harekatle ve DEAŞ'la mücadele konusunda kaygılarımı ilettim. NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Orta Doğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadı. DEAŞ ortak düşmandır ve hala tehlikelidir. Kazanımlar tehlikeye atılmamalıdır. NATO Kuzey Suriye'de yer almıyor. YPG konusunda NATO'da bir fikir birliği yok.

İSPANYA'NIN PATRIOT KARARI

NATO Türkiye'deki askeri varlığını artırdı. Türkiye'nin gayet meşru gerekçeleri var ve her zaman en ön cephede onlar oldu. Fransa ve İtalya ile devam eden bir diyalog var ve aynı zamanda ABD ile Patriotlar için devam eden bir müzakere olduğunu biliyorum. Diğer müttefik ülkelerle de devam eden müzakereler var bu NATO müttefikleri için çok önemli.