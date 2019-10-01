Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a çok sert tepki! 'Ayakları pislik içindeyken öten horoz'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Macron'un Elysee Sarayı'nda terör örgütü YPG/PKK'lıları ağırladığını ifade eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şöyle dedi:
"(Fransa Cumhurbaşkanı) Macron, ülkesine kaç tane mülteciyi almıştır? Onun yerine YPG/PKK'lıları Elysee Sarayı'nda ağırlamıştır." dedi.
"MACRON'UN TÜRKİYE'YE DİL UZATMASI HADDİNİ AŞMAKTIR"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(İfade özgürlüğü konusunda) Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır." dedi.
"AYAKLARI PİSLİK İÇİNDE GÖMÜLÜYKEN ÖTEN HOROZA BENZETİYORUM"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum." dedi.
(AA)