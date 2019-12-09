Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8024
  • 6,4212
  • 272.977
  • 108447
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa Konseyi'ne çağrı

Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa Konseyi'ne çağrı

Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa Konseyi'ne çağrı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İnsan Hakları Eylem Planı'nın Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi'nin açılış toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu: "Başta parlamenter kanat olmak üzere Avrupa Konseyi'nin siyasi saiklerden uzak, tarafsız ve yapıcı bir tutumda olmasını bekliyoruz."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İnsan Hakları Eylem Planı'nın Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi'nin açılış toplantısında Avrupa Konseyi'ne çağrı...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarında satır başları;

Başta parlamenter kanat olmak üzere Avrupa Konseyi'nin siyasi saiklerden uzak, tarafsız ve yapıcı bir tutumda olmasını bekliyoruz.

Türkiye, Avrupa Konseyini daha güçlü kılmak, bina ettiği ortak değerleri koruyup ileri seviyelere taşımak için katkılarını sürdürecektir.

Avrupa Konseyi'nin yükselen popülizm, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi ortak değerlerimizi sarsmaya başlayan güncel sorunlara etkin karşılık verme yönündeki çabalarını da yoğunlaştırmasını bekliyoruz.

(AA)


Furkan Andıç'ı hayal kırıklığına uğratan buluşma
Fahriye Evcen'i yıkan haber!
Demet Özdemir'den Can Yaman'a ayar!
'Ben sette herkesle el eleyim'
Geri sayım başladı! Tarihe geçecek
<p>Olay, Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Geçtiğimiz Çarşamba günü yaşanan olayda, Akkonak- Şirink

Yolcunun Düşürdüğü Cep Telefonunu Kaşla Göz Arasında Böyle Çaldılar

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Türkiye'ye korku salan Ali Göl efsanesi

PKK'nın patlayıcı deposu bulundu