Bakan Çavuşoğlu:Libya tezkeresi bugün Meclis'e gönderilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede Libya tezkeresi konusunda CHP'yi bilgilendirdi.

Bakan Çavuşoğlu’nu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ünal Çeviköz karşıladı.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, görüşmenin ardından "Ülkemizin ulusal çıkarları bakımından, karşı karşıya kaldığımız tehditler dahil neden tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu kendilerine anlattık. Karar CHP'nindir. Milliyetçi Hareket Partisi'ne ziyaret gerçekleştirmeyeceğiz. Sayın Bahçeli, tutumlarının belli olduğunu belirterek ziyarete gerek olmadığını ifade etti" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı. Bakan Çavuşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu Libya tezkeresi ile bilgi verdi. Öte yandan gelen son dakika bilgilerine göre; Bakan Çavuşoğlu şu dakikalarda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bilgi verdi.

Akşener ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Bugün itibariyle gün içinde sayın Cumhurbaşkanımızın da imzasıyla tezkere Meclis'e gönderilecek" dedi.