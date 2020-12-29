  • $7,3834
  • 9,0496
  • 446.531
  • 1445.6
29 Aralık 2020 Salı 11:50 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu Rusya'ya gitti

Bakan Çavuşoğlu Rusya'ya gitti
DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısı için Rusya'ya gitti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısı için Rusya'ya gitti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısı için Rusya'ya gitti. Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısına katılmak üzere Soçi'deyiz.” İfadelerini kullandı. Şoci'deki toplantının dakikalar içerisinde başlaması bekleniyor.

<p>Peki, terörle mücadelede gelinen son durum ne? Irak-Suriye hattında neler yaşanıyor? Altınbaş Ün

Irak-Suriye hattında neler yaşanıyor?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yılan ile timsah arasındaki ölümcül savaş

Kilosu 200 liradan satılıyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.