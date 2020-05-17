Bakan Çavuşoğlu: Kürtleri teröristler temsil edemeycek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Terör örgütü YPG/PKK ve Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) arasında yürütülen müzakerelere ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, “Türkiye teröristlerin meşrulaştırılmasına izin vermeyecek” dedi.

Çavuşoğlu Rusya ve ABD’nin YPG/PKK’nın siyasi sürece entegrasyonu için çaba gösterdiğini belirtti.

KÜRTLER KARDEŞİMİZ

Çavuşoğlu, “YPG tamamen ABD’nin kontrolüne girmeden önce Rusya’nın bu konuda ısrarı ve çabaları vardı. Biz de her seferinde kendilerine bunların PKK’dan farkının olmadığını anlattık” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Kürtlerin temsilinin, “teröristlerle olmayacağını” belirterek, “Tavrımız son derece nettir. Ne burada bir terör koridoru oluşturulmasına izin veririz, ne de teröristlerin burada meşrulaştırılmasına izin veririz. Terörist, teröristtir. Kürt kardeşlerimizi teröristlerle bir tutmak da, Kürt kardeşlerimize hakarettir. Türkiye’de de hakarettir, Suriye’de de hakarettir, Irak’ta da hakarettir” dedi.