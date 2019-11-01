Bakan Çavuşoğlu AKŞAM'a konuştu: ABD ile ilişkiler inişli çıkışlı

YELDA GÖKDAĞ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile ilişkiler ve Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen karar tasarılarını AKŞAM’a değerlendirdi: “Bazı siyasetçiler ve medya organları Ermeni Karar Tasarısı için Kanun Tasarısı ifadesini kullanıyor. Bu bir kanun tasarısı olmadığı için bir yaptırımı yok. Bunu ABD yönetimi de teyit etti. ABD ile diyaloğun kesilmesi doğru değil ama bizim de atacağımız bazı adımlar olacak. ABD Büyükelçisine ilettik.”

FETÖ, YPG TEMEL SORUN

“ABD ile ilişkilerimiz son yıllarda inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Aramızda henüz çözüme kavuşturulmamış sorunlar var; çoğu bizim beklentilerimizle ilgili. FETÖ ile YPG ile ilgili… ABD hala bu örgütle bağlarını tamamen koparmadı. ABD Kongresi’nin Türkiye’ye karşı özellikle bu operasyondan sonra hasmane tutumu arttı. Biz ise en zor şartlarda bile; sahada harekatımızı sürdürürken bile, diplomasiyi işleterek 5 gün içinde hem ABD hem de Rusya ile yani iki süper güçle mutabakata vardık.”

MUHATABIMIZ ABD

“ABD ziyareti ilgili takdir Sayın Cumhurbaşkanımızındır. Yönetimle ABD Kongresi arasında büyük uçurum var. Bir ülkenin tüm kurumlarıyla diyalog halinde olmak önemli ama bizim öncelikli muhatabımız ABD rejimidir.” Öte yandan ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüşen Bakan Çavuşoğlu, Suriye ve karar tasarılarını ele aldı.