Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7347
  • 6,3991
  • 278.093
  • 98609.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. Bakan Çavuşoğlu AKŞAM'a konuştu: ABD ile ilişkiler inişli çıkışlı

Bakan Çavuşoğlu AKŞAM'a konuştu: ABD ile ilişkiler inişli çıkışlı

Bakan Çavuşoğlu AKŞAM'a konuştu: ABD ile ilişkiler inişli çıkışlı

Bakan Çavuşoğlu AKŞAM’a konuştu: ABD ile aramızda çözülmemiş sorunlar var; FETÖ, YPG.

YELDA GÖKDAĞ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile ilişkiler ve Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen karar tasarılarını AKŞAM’a değerlendirdi: “Bazı siyasetçiler ve medya organları Ermeni Karar Tasarısı için Kanun Tasarısı ifadesini kullanıyor. Bu bir kanun tasarısı olmadığı için bir yaptırımı yok. Bunu ABD yönetimi de teyit etti. ABD ile diyaloğun kesilmesi doğru değil ama bizim de atacağımız bazı adımlar olacak. ABD Büyükelçisine ilettik.” 

FETÖ, YPG TEMEL SORUN 

“ABD ile ilişkilerimiz son yıllarda inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Aramızda henüz çözüme kavuşturulmamış sorunlar var; çoğu bizim beklentilerimizle ilgili. FETÖ ile YPG ile ilgili… ABD hala bu örgütle bağlarını tamamen koparmadı. ABD Kongresi’nin Türkiye’ye karşı özellikle bu operasyondan sonra hasmane tutumu arttı. Biz ise en zor şartlarda bile; sahada harekatımızı sürdürürken bile, diplomasiyi işleterek 5 gün içinde hem ABD hem de Rusya ile yani iki süper güçle mutabakata vardık.” 

MUHATABIMIZ ABD 

“ABD ziyareti ilgili takdir Sayın Cumhurbaşkanımızındır. Yönetimle ABD Kongresi arasında büyük uçurum var. Bir ülkenin tüm kurumlarıyla diyalog halinde olmak önemli ama bizim öncelikli muhatabımız ABD rejimidir.” Öte yandan ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüşen Bakan Çavuşoğlu, Suriye ve karar tasarılarını ele aldı.

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Burcu Özberk'ten Çağlar Ertuğrul itirafı
Ozan Güven'in panik gecesi! Sabaha karşı böyle yakalandı...
Murat ve Aslı'nın tek şansı evlilik!
Mehmet Ali Erbil taburcu oldu
Tuba Büyüküstün gözyaşlarına hakim olamadı
<p>Suriye´nin Tel Tamer kasabasında Suriye Milli Ordusu ile YPG/PKK´lı teröristler arasındaki çatışm

YPG/PKK´lı Teröristler Kuyulara Doldurduğu Petrolü Yaktı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yeni düzenleme yolda! Emeklinin maaş hesabı değişiyor

Muhteşem fotoğraflar çekmek için ufak numaralar...