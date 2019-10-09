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  3. Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Hazırlıklar, intikaller sürüyor

Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Hazırlıklar, intikaller sürüyor

Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Hazırlıklar, intikaller sürüyor

Milli Savunma Bakanı Akar, "Harekatla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İntikaller, hazırlıklar sürüyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni’ne katılmak üzere Hava Harp Okulu’na geldi.

Fırat’ın doğusuna yönelik olası harekattaki hazırlıklarda gelinen son durum hakkında konuşan Akar, şunları söyledi:

"Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte. Bunları da komutan arkadaşlarımızla birlikte yakinen takip etmekteyiz. Ancak bugünkü yaptığımız faaliyet de önemli bir faaliyet. Mazisi şan ve şerefle dolu kartal yuvası Harp Okulu’nun 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış töreni var. Harbiyelilerle birlikte olacağız, onlarla yemek yiyeceğiz, sohbet edeceğiz, bu önemli günü birlikte kutlayacağız.”

 

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