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Bakan Akar: ABD'den Patriot sistemlerini alabiliriz

Bakan Akar: ABD'den Patriot sistemlerini alabiliriz

Harekat alanı dışında herhangi bir operasyon ihtiyacı olmadığını ifade eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-35 ve Patriot'larla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "ABD'den Patriot sistemlerini alabiliriz" dedi.

Reuters haber ajansına konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'deki son durumu ve Türk-ABD ilişkilerini değerlendirdi. 

Akar, "Gözlem noktalarının kurulması konusunu değerlendiriyoruz, sahadaki duruma göre sayı artıp azalabilir. Türkiye, NATO müttefikleri tarafından anlaşılmak konusunda zorlanıyor. Harekat alanı dışında herhangi bir operasyona ihtiyacımız yok. F-35 programı konusunda ABD ile anlaşmazlıkların üstesinden geleceğiz." dedi.

"NATO Türkiye'nin merkezidir"

Türkiye ABD'den Patriot sistemlerini satın alabilir. Yaptırım konusunun gündemden düşmesini bekliyoruz. Almanya'nın güvenli bölge konusundaki önerisini yarın dinleyeceğiz. NATO Türkiye'nin merkezidir.

"Elimizde 200 DEAŞ'lı var"

Elimize geçen 200 DEAŞ'lı var, uygun şekilde kontrol ediyoruz.  12 gözlem noktasını değerlendiriyoruz, sahadaki duruma göre sayı artıp azalabilir" açıklamasında bulundu.

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