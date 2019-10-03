Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik çalışmalara ilişkin telefon görüşmesi yaptı. Bakan Akar, "Oyalama geciktirme olursa bu çalışmalar bitecek son derece kararlıyız" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik çalışmalara ilişkin telefon görüşmesi yaptı.
Akar-Esper görüşmesinde, Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.
Bakan Akar'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:
"Türkiye güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyecek"
"Oyalama geciktirme olursa bu çalışmalar bitecek son derece kararlıyız"