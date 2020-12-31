Bahçeli'den Ali Babacan çıkışı: Devayım diyenler, sadece cefadır, sefalettir

Terör örgütü PKK ağzıyla konuşup siyasete kayyum atanmasını eleştiren “zavallıların” mesaj verdikleri merkezlerin, terörizmin ve Türk düşmanlığının ana kaynağı olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

“Bölücü terör örgütünün amigoluğuna heveslenenlerin deva iddiası boşuna bir emektir. Kayyum ülkesi olmaktan şikâyet etmek, şehitlerimize, milletimize, güvenlik ve beka haysiyetimize düpedüz hakarettir. Bu hakaret işbirlikçi sahiplerine aynen dönmüş, milletimiz sinsi siyaset faillerini isabetle tespit etmiştir. Devayım diyenler, sadece cefadır, sefalettir.”

NE OLMUŞTU?

Terörle iltisaklı belediye başkanlarının yerlerine kayyum atanmasıyla ilgili rahatsızlığını dile getiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, belediyeleren kayyum atanarak halk iradesinin yok edildiğini öne sürmüştü.