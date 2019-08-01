Bahçeli: Fiziken İYİ Parti'de bulunan arkadaşlarımın MHP'ye dönüşü beklentimdir

Bahçeli: "(İYİ Parti) Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın MHP'ye dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmesi beklentimdir."

Bahçeli: 'MHP’den kopan dava arkadaşlarımız 25 Ekim 2017’de İYİ Parti’yi kurmuşlardır. Ancak geçmişte birlikte yürüyüp, beraberce mücadele ettiğimiz arkadaşlarımızın önemli bir kısmı aradıklarını bulamamışlar veya kenara itilmişlerdir'