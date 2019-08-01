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  3. Bahçeli: Fiziken İYİ Parti'de bulunan arkadaşlarımın MHP'ye dönüşü beklentimdir

Bahçeli: Fiziken İYİ Parti'de bulunan arkadaşlarımın MHP'ye dönüşü beklentimdir

Bahçeli: Fiziken İYİ Parti'de bulunan arkadaşlarımın MHP'ye dönüşü beklentimdir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "(İYİ Parti) Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın MHP'ye dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmesi beklentimdir." dedi

Bahçeli: "(İYİ Parti) Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın MHP'ye dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmesi beklentimdir."

Bahçeli: 'MHP’den kopan dava arkadaşlarımız 25 Ekim 2017’de İYİ Parti’yi kurmuşlardır. Ancak geçmişte birlikte yürüyüp, beraberce mücadele ettiğimiz arkadaşlarımızın önemli bir kısmı aradıklarını bulamamışlar veya kenara itilmişlerdir'

 

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