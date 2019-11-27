Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Bir projeyle geldi, başka bir projeyle de gidecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün Gazetesi'ne mülakat verdi.

"KILIÇDAROĞLU BİR PROJEYLE GELDİ, BAŞKA BİR PROJEYLE DE GİDECEĞİ GÖZÜKÜYOR"

Bahçeli, Beştepe'ye giden CHP'li tartışmasını ve tank palet fabrikasının satıldığı iddialarını değerlendirdi. MHP Genel Başkanı Bahçeli Beştepe'ye giden CHP'li iddiası ile ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu şu sözlerle eleştirdi:

"Kılıçdaroğlu bir projeyle geldi, başka bir projeyle de gideceği gözüküyor. Beştepe’de görüşme yalanına sayın Cumhurbaşkanı’nın alet edilmesi de ayıptır. Türkiye’de siyasi bir skandal varmış gibi dünyaya jurnallemek rezalettir."

"SUYU BULANDIRMAK İÇİN SİLAH BARONLARININ SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPIYOR"

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun, Tank-Palet fabrikası ile ilgili sözlerinin de gerçeği yansıtmadığını belirtti:

"Alman, Fransız, İngiliz sermayesi olsaydı Kılıçdaroğlu gene itiraz eder miydi. 25 yıllığına özel sektöre işletme hakkının devredildiğini ya bilmiyor ya da insafsızca çarpıtıyor. Suyu bulandırmak için silah baronlarının sözcülüğünü yapıyor."

(TRT Haber)