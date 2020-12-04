Bahçeli'den CHP'li Başarır'a sert tepki: Orduya satılmış demek vatana ihanettir
Türk ordusuna 'satıldı' diyen CHP'li Başarır'a bir tepki de MHP lideri Bahçeli'den geldi. Bahçeli, "Orduya satılmış demek bir defa vatana ihanettir. Hiç kimse bu katıksız ihanete demokrasi maskesi takmasın." dedi.
Türk ordusuna 'Satıldı' diyen CHP'li Başarır'a tepkiler dinmiyor. Son olarak Başarır'ın sözlerini yayınlayan kanala RTÜK tarafından ağır ceza verilmişti. MHP lideri Bahçeli de konuya ilişkin, "Orduya hakaretler sıralanırken çıtını çıkarmayan şarlatanlar, RTÜK kararından sonra neredeyse karalar bağlamışlar, özgürlük cambazlığı sahnelemeye başlamışlardır. RTÜK kararına saygı duyulmalı. Elbet üst kurulun kararına karşı yargı yolu açıktır" ifadelerini kullandı.
MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar;
Şerefli ve kahraman Türk ordusuna satılmış diyenleri unutmayacağız, bu iğrençliğe paravanlık ve payandalık yapanları unutturmayacağız. Demokrasinin ardına saklanıp Türkiye’yi devirmeye azmetmiş kan içici kenelere, önemle ifade ediyorum ki, müsaade etmeyeceğiz. Bu hesabı soracağız
Orduya hakaretler sıralanırken çıtını çıkarmayan şarlatanlar, RTÜK kararından sonra neredeyse karalar bağlamışlar, özgürlük cambazlığı sahnelemeye başlamışlardır. RTÜK kararına saygı duyulmalı. Elbet üst kurulun kararına karşı yargı yolu açıktır