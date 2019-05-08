Bahçeli'den Abdullah Gül'e: Vefasızlık yapıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün kişisel Twitter hesabında "Anayasa Mahkemesi’nin 2007 yılındaki haksız '367 Kararı' karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu’nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız" paylaşımında bulunan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü eleştirdi.

Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, "Abdullah Gül'ün mesajını okudum, 367 ile ilgili o dönemin Yargıtay Başsavcısı ile aynı çukura girmeleri inandırıcı değil. 367 tezini ortaya koyup kendi cumhurbaşkanlığını engellemeye çalışan bir zatın görüşünü dile getirip, üzüntü yaşadığını söylemek doğru değildir" dedi.

2007 yılında verdikleri destekle Gül'ün Cumhurbaşkanlığı görevine gelmesinin önünü açtıklarını hatırlatan Bahçeli, "AKP'ye vefasızlık yapıyor ama MHP'nin politikasına hiç olmazsa saygı duysun. O kadar" ifadesini kullandı.