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  3. Bahçeli Genel Merkez'de: MHP lideri bugün mesaiye başlıyor

Bahçeli Genel Merkez'de: MHP lideri bugün mesaiye başlıyor

Bahçeli Genel Merkez'de: MHP lideri bugün mesaiye başlıyor

Tedavisi tamamlanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mesaiye başladı. Partililer genel merkezde Bahçeli'yi sloganlarla karşıladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, geçirdiği üst solunum yolu rahatsızlığının arından tedavisi tamamlandı.

Bahçeli MHP Genel Merkezine geldi. Çok sayıda partili genel merkezde Bahçeli'yi sloganlarla karşıladı.

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP liderini Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verecek. 

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