BAE ajanı 'yeni bir darbe için' araştırma yapmış

MİT’in yakaladığı Birleşik Arap Emirlikleri casusunun kimliği ortaya çıktı. Washington Post’un (WP) haberine göre casus 45 yaşındaki Filistin asıllı Ürdün vatandaşı Ahmed el-Astal. Gazeteci olan El-Astal’ın BAE istihbarat yetkililerine bağlı olarak çalıştığı, ‘Abu Layla’ kod adını kullandığı ve hem Türkiye’deki siyasi gelişmeleri hem de Arap muhalifleri BAE’ye raporladığı belirlendi.

2013’TE TÜRKİYE’YE GELDİ



WP, BAE medya sözcüsünün sorulara cevap vermediğini ve yorum yapmadığını belirttiği haberinde, Astal’ın BAE tarafından 2008’de casusluğa zorlandığını, 2013 yılında Türkiye’ye taşındıktan sonra “Türkiye’nin Müslüman dünyasıyla ilişkileri, dış politika girişimleri ve iç siyaset” üzerinde yoğunlaştığını yazdı. Habere göre, “15 Temmuz 2016’daki FETÖ’cü darbe girişimini bertaraf eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin başka bir darbeye karşı savunmasız olup olmadığını belirlemekle” de görevlendirildi.

ÖZEL PROGRAMLA HABERLEŞMİŞ



Astal ayrıca, Türkiye’de Müslüman Kardeşler bağlantılı muhaliflerle yapılan toplantılar ile “BAE istihbaratı adına çalışma konusunda ‘savunmasız’ olabilecek Türkiye’deki Arap gazeteciler ve muhalifler” hakkında bilgi aktardı. Astal’ın 2016’da bir BAE istihbarat yetkilisi tarafından Türkiye’de ziyaret edildiği, sonraki görüşmelerin bilgisayarına yüklenen sohbet programı üzerinden yapıldığı belirlendi.