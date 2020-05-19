AYM'ye 266 bin 466 bireysel başvuru

OSMAN NURİ CERİT



Buna göre 2012 yılında bugüne kadar AYM’ye 266 bin 466 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 8 bin 659’da en az bir hak ihlali yapıldığı tespit edildi. Hak ihlalinin en çoğu “adil yargılanma hakkı” kapsamında gerçekleşti. Anayasa Mahkemesi yapılan başvuruların 220 bin 985’ini karar bağladı. Bu rakamlara OHAL Komisyonu kurulması üzerine başvuru yollarının tüketilmemiş olduğu gerekçesiyle kabul edilemezlik kararıyla sonuçlandırılan 72bin 134 dosya dahil edilmedi.