AYM üyeleri inceleme istedi

Yaklaşık 3.5 saat süren Anayasa Mahkemesi toplantısında Enis Berberoğlu kararı ve Engin Yıldırım’ın tweet’i ele alındı. Toplantıda çoğunluk görüşü olarak, yerel mahkemenin Enis Berberoğlu kararında direnme kararı vermesinin Anayasa’ya aykırı olduğu üzerinde duruldu.

Toplantıda, üyeler bireysel olarak Yıldırım’a eleştirilerini sundu. Bir grup üye, Engin Yıldırım hakkında inceleme başlatılmasını istedi. Bu talep kabul görmedi. Yapılan açıklamada ise, kişisel sosyal medya hesabından paylaşımın kurumsal olarak AYM’yi bağlamadığı belirtildi. Engin Yıldırım da “İnsani bir yanılgı ile yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla özür diliyorum” açıklamasını yaptı.