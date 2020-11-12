Kahramanlara AYM güvencesi... 'Darbecilere direnen sivillere ceza muafiyeti'

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen FETÖ'nün kanlı darbe teşebbüsünün ardından, cuntacılara karşı direnen sivillere OHAL kapsamında hukuki, mali ve cezai koruma getiren bir düzenleme yapıldı. 15-16 Temmuz tarihlerini kapsayacak şekilde sivillere getirilen cezai muafiyetini uygun bulmayan CHP, ilgili maddeyi 2017’de AYM’ye taşıdı. AYM, maddenin Anayasa’ya aykırı olmadığına karar verdi. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı: “Kanun vatandaşların herhangi bir zarara uğrama ihtimalini baştan bertaraf etmek amacıyla yapılmıştır.”