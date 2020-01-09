Avustralya'daki yangınlara ilişkin AK Parti'den önemli açıklama

Ömer Çelik’in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

Avustralya'da rekor düzeydeki hava sıcaklığı nedeniyle çıkan ve süregelen kuraklıkla birlikte 4 aydır devam eden büyük yangından ve yaşanan kayıplardan derin üzüntü duyuyoruz.

Yangın sebebiyle oluşan kayıpların acısını paylaşıyor; felakette hayatını kaybedenler nedeniyle başsağlığı diliyoruz Yaşamını yitiren 1.25 milyar hayvandan ve yok olan 8 milyon hektar ormandan ötürü üzüntülerimizi iletiyoruz.

Çeşitli sebeplerle aşırı çoğaldığı ve su sorunu yaşandığı gerekçesiyle 10 bin kadar devenin vurularak öldürüleceği haberini endişeyle karşılıyoruz. Avusturalya hükümetine farklı bir çözüm bulmalarının gerektiğine dair çağrımızı dile getiriyoruz.

Avusturalya develeri öldürmek için kullanacağı kaynakları, farklı yöntemler bularak, yaşatmak için kullanabilir. Yangından dolayı insanlar hayatını kaybetti, hayvan ve bitki canlılar yok oldu. Bu acıya, develeri öldürmek gibi acımasız bir eylemi eklemek son derece yanlış olur.

İnsanın doğaya her radikal müdahalesi büyük acıların yaşanmasına yol açıyor. Küresel ısınma nedeniyle 50 yıl sonra Avusturalya kıtasında kış ayının tamamen son bulacağına dair araştırmalar son derece kaygı verici.