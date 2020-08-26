Atina'yı şımarttı, Ankara'da tepki gördü! Maas batırdı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Akdeniz’de ‘Yunan krizi’nde arabuluculuk için önce Yunanistan’a gitti. Maas, Atina’da Yunanistan ile dayanışma gösterdi ve “Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıkta Almanya ve tüm AB’nin Yunanistan ile tam dayanışma içinde olduğunu” vurguladı.

Maas, daha sonra Ankara ve Atina’yı “karşılıklı provokasyonlardan vazgeçmeye ve doğrudan görüşmeler aracılığıyla çözüm bulmaya” davet etti. Maas, NATO müttefiki Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimin çok tehlikeli olduğunu belirterek, “Doğu Akdeniz’deki mevcut durum, ateşle oynamaya eş. En ufak bir kıvılcım, bir felakete yol açabilir. Şimdi kesinlikle ve derhal ihtiyacımız olan şey, tansiyonu düşürme ve diyaloğa hazır olma sinyali” dedi.

YUNAN ‘YAPTIRIM’ İSTEDİ



Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise Türkiye’yi suçladı ve konunun sadece Yunanistan ve Türkiye’yi değil, Avrupa Birliği’nin tamamını ilgilendirdiğini belirterek AB’yi Türkiye’ye yaptırım uygulamaya çağırdı. Yunan Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin “Neo Osmanlıcı ideolojiyi” temsil ettiği ve Doğu Akdeniz’de “sınırsız yayılmacı” bir tutum izlediğini iddia etti. Dendias, Ankara ile diyaloğa hazır olduğunu ancak bunun koşulunun Türkiye’nin tehditlere son vermesi olduğunu kaydetti.

ANKARA’DA SERİN GÖRÜŞME



Maas, daha sonra geldiği Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. İki bakanın ortak basın toplantısında konuşan Maas, “Durumun tırmanması ne AB’nin ne Yunanistan’ın ne de Türkiye’nin yararınadır. Türkiye ve Yunanistan’ın görüşmesini sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

YUNAN’I AB ŞIMARTTI



Bakan Çavuşoğlu da, Maas’ın Atina’da Yunanistan’la “tam dayanışma” mesajını ima ederek, “Doğu Akdeniz’de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan’dır, Rum kesimidir. Türkiye’yi dışlamak yerine hakça paylaşım istedik. Almanya’nın samimi çabalarına teşekkür ediyorum. Ama Yunanistan, AB’nin koşulsuz desteği ile şımardı” diye konuştu.

DOLDURUŞA GELMESİN



Yunanistan’a da seslenen Çavuşoğlu, “Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın. Sizi Türk donanmasının önüne atmaya çalışan ülkelere kanmayın. Komşuyuz. Biz hakça paylaşmayı biliriz. Yanlış adımlar atarsanız, bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız” dedi.

HAKÇA PAYLAŞIM İSTİYORUZ



Yunanistan’ı “hakça paylaşım için görüşmeye” çağıran Çavuşoğlu, şöyle konuştu: “Biz önkoşulsuz olarak görüşmelere varız. Ama bir taraf önkoşul ortaya koymaya başladığı zaman bizim de ortaya koyacağımız çok şey var. Dayatmaları kabul etmemiz mümkün değil. Yunanistan gelsin konuşalım, hakça adımlar atalım. Yunanistan, Almanya’nın çabalarına saygısızlık yapıyor. AB Yunanistan’ı uyarsın. Biz önkoşulsuz olarak görüşmelere varız.”

İTALYA ANLAŞMASI ÖRNEĞİ



Yunanistan’ın Türkiye’yi uluslararası hukuka aykırı davranmakla suçladığına işaret eden Çavuşoğlu, “Yunanisan hangi uluslararası hukuktan bahsediyor. Batı Trakya Türklerinin Türk ismini kullanmalarına izin vermiyor. Mültecileri Türkiye’ye geri itiyor, botlarını batırıyor. Bunlar hangi evrensel değerlerle örtüşüyor. Yunanistan uluslarası hukka saygılı davranmıyor. Biz uluslarası hukuka inanırız, ancak Yunanistan’ın uluslarası hukuk kurallarını belirlemesine müsaade etmeyiz. Yunanistan, İtalya ile anlaşma imzalayacak ve İyon Denizi’ndeki adalarına böyle (kıta sahanlığı) hak vermeyecek, 580 kilometre uzaklıkta, benim dibimde 2 kilometre uzaklıktaki adaya hak vermeye kalkacak. Bunun uluslararası hukukta da yeri yoktur” dedi.