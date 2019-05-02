'Asya yüzyılı başlıyor'

Asya’nın geçmişte ekonomik olarak önemli bir güç olduğunu ve sonrasında gerileme sürecine girdiğini kaydeden Çavuşoğlu, “Bugün büyük bir geri dönüş görüyoruz. ‘Asya yüzyılı’ gerçekleşmeye başlıyor.” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Asya kıtasının dünya nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yaptığına işaret ederek, “Dünyanın 30 büyük şehrinin 21’i Asya’da. Son 50 yılda Asya’da yüzlerce, binlerce kişi yoksulluk seviyesini aştı ve birçok Asya halkı orta gelirli ya da gelişmiş ekonomiler statüsüne yükseldi” diye konuştu.

TERÖR BÜYÜK TEHDİT

Yoksulluk, çevre sorunları, enerji güvenliği, düzensiz göç sorunu gibi birçok yeni problemle Asya’nın da karşı karşıya olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Yeni Zelanda ve Sri Lanka’yı harap eden terör saldırıları bize terörün nasıl esaslı bir tehdit olduğunu hatırlattı” dedi.