'Asıl mağdur İstanbullular'

İSTOÇ Ticaret Merkezi’nde faaliyet gösteren esnafla kahvaltıda bir araya gelen AK Parti İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım, yenilenecek İstanbul seçimleri için, “31 Mart’ta asıl mağdur olan İstanbulludur, esnaftır, iş adamıdır” dedi.

Yıldırım şunları söyledi: “Açıkçası biz, bu seçimlerin 31 Mart’ta tamamlanmasını çok arzu ettik. Defalarca sandıkta sayım esnasında yapılan hileler ve yolsuzlukları tespit ettik. Dedik ki, ‘Gelin bu oyları yeniden sayılım. Bu seçim sakatlanmıştır.’ Dedik ki, oyların yüzde 10’u sayıldı. Rakip adayla arasındaki fark yarıdan fazla azaldı. 29 bin idi, 13 bine düştü. Sadece yüzde 10 oy sayımıyla. Ben size soruyorum. Siz esnafsınız. Hesap kitaptan iyi anlarsınız. Yüzde 10’dan aradaki fark yarının altına düşüyorsa, yüzde 90’ı sayarsak ne olur? Hesap bu kadar basit.”

DAHA NASIL ÇALINACAK

Yıldırım şöyle devam etti: “Her şey ortada. Karşı taraf, diyor ki, ‘Biz de sayımdan geriye oy kazandık.’ Kardeşim senin kazandığını benim kazandığımı düştükten sonra aradaki fark bu. Şimdi eşit oy alıyor. Normalde saydığımız zaman iptalden bir tane oy bana geliyorsa, bir tane de ona gitmesi lazım. Arada 13 bin fark var. Fakat öyle olmuyor. Bizim çalınan oylar birer birer geliyor. Öbür tarafa oy gitmiyor. Çalma daha nasıl olacak onu anlamıyorum. Sizin oyunuza sahip çıkmak boynumuzun borcudur.”

VIZ GELİR TIRIS GİDER

Binali Yıldırım, etkinlikte bir katılımcının “İsmail Küçükkaya taraf” diye bağırması üzerine, şöyle konuştu: “Kim olursa olsun vız gelir tırıs gider. Önemli değil. Hiç kimse, hiçbir bahanenin arkasına sığınmasın. Alnımız ak, başımız dik. Bu milletin içinde ilk günkü gibi aynı şekilde gururla yürüyoruz. Her zaman milletimizle bir olduk. Binlerce eserimiz var. Milletimizin sayesinde, desteğiyle ne dediysek yaptık, yine biz yaparız. Şimdi İstanbul için çok güzel projelerimiz var. Sizinle birlikte yapacağız."

Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'ndeki semt pazarını ziyaret etti. Yıldırım vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Büyük miting programı yok

Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, bir gazetecinin “Erdoğan’ın miting yapmaktan vazgeçtiği konuşuluyor. Bu konudaki yorumunuz nedir” sorusuna, “Miting yapacağım’ dedi de mi vazgeçti” karşılığını verdi. Binali Yıldırım, şöyle devam etti: “Hiçbir zaman miting kararı alınmadı. 31 Mart geride kaldı. Yeni bir kampanya dönemindeyiz. Şu anda büyük miting programımız yok."

CHP adayından Yıldırım’a iftira

NTV ve Star TV ortak yayınına katılan CHP’nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti adayı Binali Yıldırım’a iftira attı. Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde birlikte katılacakları program ile ilgili İmamoğlu, “Sayın Yıldırım soruların görüşülmesini talep etmiş” dedi. İmamoğlu’nun bu iftirasına ise ilk yalanlama 16 Haziran’da yayınlanacak programın moderatörü İsmail Küçükkaya’dan geldi. Küçükkaya, İmamoğlu ile günlerdir görüşmediğini ve daha soruları bile hazırlamadığını söyledi. Yıldırım da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Varsa elinde kanıt ispatlasın yoksa da özür dilesin. Yalan söyleme üzerine kurulu çirkin bir siyaseti İstanbullular hak etmiyor. Bunun adı basitliktir” diye yazdı. Öte yandan Ekrem İmamoğlu, TRT'nin VIP olayı dışında Karadeniz seyahatiyle ilgili haber yapmadığı iddiasını ortaya attı.

İKİNCİ YALANI TRT

İmamoğlu'nun iddiasını yalanlayan TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan, Twitter'dan TRT'de yayınlanan haberlerin videosunu paylaştı.