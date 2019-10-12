Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3. Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Resepsiyonu’nda konuştu. Erdoğan, “911 kilometre sınırımız olan ve Suriye rejiminin dahi kabul etmediği PYD-YPG’ye karşı attığımız adımı kesinlikle durdurmayacağız. Bize sağdan soldan şu anda tehditler geliyor, bu gidişi durdurun diye. Sayın Trump’a da söyledim, diğerlerine de söyledim. Eğer bunu ‘durduracaksanız durdurun’ dedik size ama durdurmadınız. Şimdi biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, artık geri adım atmayacağız” ifadelerini kullandı.

YPG’YE TERÖRİST DEMİYORLAR

Erdoğan şunları söyledi: “Bizim bu mücadelemiz Kürtlerle değil, mücadelemiz terör örgütleriyledir. Şu anda Suriye’de yaşananlar 10 bin kilometre uzaktan koalisyon güçleriyle Suriye’de yer alanlar bir şeyi ihmal ediyorlar. O da nedir, bizim defaatle söylediğimiz PYD, YPG, DEAŞ birer terör örgütüdür. Ne yazık ki Batı, PKK’ya terör örgütü diyor ama onun yan kolları olan PYD, YPG’yi terör örgütü olarak kabul etmiyor.”

MÜLTECİLER EVİNE DÖNECEK

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Örgütlerin arasında bazı güçler var. Sorunu kaynağında kurutma kararı aldık. Kuzey Irak ve Suriye’de yürüttüğümüz terörle mücadele operasyonları asla bu ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarını hedef almıyor. Fırat’ın batısını olduğu gibi doğusunu da terör örgütlerinden temizleyerek hem sınırlarımızın güvenliğini temin edeceğiz, hem de ülkemizde Suriyelilerin kendi evlerine huzurlu kalple geri dönmelerini sağlayacağız.”

İSTANBUL’DA KABİR ZİYARETİ

Başkan Erdoğan, Üsküdar Kısıklı’daki konutundan Karacaahmet Mezarlığı’na geçerek annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan’ın mezarlarını ziyaret etti. Kabir başında dua eden Erdoğan cuma namazını da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kıldı.

DOLMABAHÇE’DE NATO ZİRVESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul, bir saat sürdü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak da hazır bulundu.