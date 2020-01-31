Arap liderleri uyardı: Bunlar Kabe'ye de göz diker

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin sözde Ortadoğu barış planıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, “Filistin’i yok edecek bu planı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz” dedi. “İslam ülkelerinin tavırlarına baktığımızda halimize acıyorum” diyen Erdoğan, “Başta Suudi Arabistan, sesin çıkmıyor sesin. Ne zaman çıkacak? Umman, Bahreyn, Abu Dabi yönetimi. Oraya katılıp bir de alkış tutuyorlar. Yazıklar olsun. Acaba o alkış tutan eller, bu haince atılan adımın hesabını nasıl verecekler” diye konuştu.

Başkan Erdoğan şunları söyledi: “İsrail’in gözü doymuyor, son açıklamaları bunu gösteriyor. İşgal ve yıkımın yaşandığı Filistin’i yine hedef alıyorlar. Bu planla işgal edilen Filistin topraklarının ilhakı amaçlanıyor.”

KABE’YE UZANIRLAR

“Türkiye olarak iki devletli çözümü kabul eden fakat Kudüs’ü tamamen gasp eden bu planı tanımıyor ve kabul etmiyoruz. Mescid-i Aksa’ya uzanan elleri kırmak imanımızın bir gereğidir. Bugün Mescid-i Aksa’nın mahremiyetini koruyamazsak Mekke’ye, Kabe’ye uzanan kem gözleri engelleyemeyiz. İşte bu yüzden Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz.”

ERDOĞAN, ABBAS’LA GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ABD’nin sözde Ortadoğu barış planını görüştü. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, sözde “yüzyılın anlaşması” olarak sunulan plana ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuş ve Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin Filistin davasına desteğini ifade etmiştir” denildi.

DERDİMİZ MUSEVİLERLE DEĞİL

“Hıristiyan dünyası buna karşı sessiz kalmayacaktır. Onların da burada dik durması lazım. Ben dün beni ziyarete gelen hahambaşını da bunu söyledim. Bizim Musevilere karşı en küçük bir düşmanlığımız yoktur olamaz. Bizim İsrail devletiyle de bir sorunumuz yok. Bizim karşı olduğumuz İsrail hükümetinin sebep olduğu zulüm ve kıyımdır. Böyle bir haydut devlet böyle bir terör devleti bizim gözümüzde hiçbir zaman muteber olamaz. Hem Kudüs davasına hem de Filistin halkının onur mücadelesine Türkiye sonuna kadar destek verecektir.”

AFETE EN HIZLI MÜDAHALEYİ YAPTIK

Erdoğan, “Türkiye tarihinin en hızlı ve etkili afete müdahalesini göğsümü gere gere söylüyorum bu depremde yürütmüştür” dedi.

Başkan Erdoğan, Elazığ’daki depremin ardından yapılan çalışmalara değinerek, “Türkiye tarihinin en hızlı ve etkili afete müdahalesini göğsümü gere gere söylüyorum bu depremde yürütmüştür” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Erdoğan şunları söyledi: “CHP’nin başkanı, tarih cahilidir, Düzce, Kocaeli depreminde neler olup bitmiş bilmez. Ben daha cezaevinden yeni çıkmıştım ve bu deprem olunca ilk işim oralara gitmek oldu. 9-10 gün deprem bölgelerinde halkla beraber oldum. Şimdi sorun Van depreminden haberi yoktur. Van depreminde biz eski parayla 20 katrilyona yakın para harcadık.”

UTANMADAN SORUYOR

Utanmadan soruyor ‘deprem için toplanan paraları ne yaptınız’ diye. Deprem için toplanan paralar yerine gittiği gibi biz milli bütçeden harcayarak oraları ayağa kaldırdık. Edremit İlçesi’ni adeta biz denize nazır bir ilçe olarak inşa ettik. 27 katrilyonu buldu son rakam. Fazlası var eksiği yok. Van’a bu yatırımları yaptık. ‘Nereye harcadınız’ diyor. Git yerinde gör neler yaptığımızı. Aynı şekilde Bingöl depremi. Anında deprem bölgesindeydik. Süratle bugünkü Bingöl’ü biz inşa ettik.”

YENİ GÖÇ DALGASINA TAHAMMÜL EDEMEYİZ

İdlib’deki insani krizle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “Suriye’deki her gelişme Türkiye için en az kendi sınırları içinde olanlar kadar kritiktir. Türkiye’nin yeni bir göç dalgasına tahammülü yoktur. Yeni tehditlerin sınırlarımıza dayanmasına seyirci kalamayız. Bu bakımdan Suriye’nin ne diğer bölgeleri ne de İdlib’deki duruma seyirci kalmayacağız. Bize diyorlar ki sizin ‘orada ne işiniz var.’ Adana Mutabakatı’nı git oku o zaman anlarsın” dedi.

LİBYA’DA MEYDANI DARBECİYE BIRAKMAYIZ

Erdoğan Libya’yla ilgili şunları söyledi: “Türkiye, Libya’da meşru hükümetin Suriye’de ise halkın yanındadır. Biz Libya’da afedersiniz ücretli bir lejyonerin yanından değil, meşru hükümetin yanındayız. Wagner denilen Rusya’nın gönderdiği güvenlik güçleri Hafter’in askeri konumundadır. Biz orada Sarrac’ın yanındayız. Darbeci generali desteklemeyi sürdüren bazı Avrupa ve Arap ülkelerinin riyakarlığını tarih kaydetmiştir. Türkiye Libya’da da meydanı darbecilere bırakmayacaktır.”

81 İLDE YÜKSEK BİNA OLMAYACAK

Başkan Erdoğan şunları söyledi: “81 vilayetimizin hiçbir yerleşim yeri ne çürük zeminde ne de yüksek katlı olarak inşa edilemeyecektir. Deprem bizi beklemiyor. Hazırlıklarımızı bir an evvel bitirmemiz şart. Çevre ve Şehircilik Bakanıma söyledim hiç beklemeden Elazığ ve Malatya’da kırsal kesimde orada tek katlı binaları yapacağız ahırını da yapacağız ve böylece oralarda çelik konstrüksiyonla bu inşaatı bitireceğiz. Kırsal kesimi süratle halledelim diyoruz. Sonra da merkezde inşaatlara başlayacağız.”