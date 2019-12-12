Anneler terörü yendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası’nda konuşma yaptı. Bosna soykırımını inkâr eden Peter Handke’ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine tepki gösteren Erdoğan, “Nobel’in, ödülü Handke denilen bu vampir aydınlar grubunun temsilcisine vermesi, bir vampirler topluluğunun oluştuğunu ortaya koymaktadır” dedi.

SANCAR VE PAMUK BAŞKA

Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Bugünlerde bir Nobel skandalı yaşandı. İzzetbegovic kardeşimizin teşekkürüne ben de bir teşekkürle Türkiye’den cevap veriyorum. Bu onurlu duruşa destek veren tüm siyasi liderlere teşekkür ediyorum. Medeni bir dünya için Nobel’in bu vampir aydınları grubunun temsilcisine verilmesi adeta bir vampirler topluluğunun oluştuğunu ortaya koymaktadır. Nobel diye bir örgüt adil, hakkaniyetli ödüller veren bir örgüt olarak değerlendirilemez. Nobel artık tamamen siyasallaşmış bir örgüttür. Sizin verdiğiniz bu ödüller kimseyi ikna etmez. Bu ödül bir Aziz Sancar’a, bir Orhan Pamuk’a verilmiş ödül gibi değildir. Kimseyi aldatamayacaksınız. Bizler bu yapılana karşı duruşumuzu her zaman olduğu gibi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.”

NÖBETTEKİ ANNELER ELİ KANLI TERÖRİSTLERİ YENDİ

Başkan Erdoğan, Diyarbakır’da PKK’dan kaçan oğluna kavuşan Hatice Ceylan’ın mücadelesini hatırlatarak, “Diyarbakır’da nöbet tutan annelerin fendi, eli kanlı teröristleri yenmiştir. 100 günü devirdiler. Bu annelerden biri evladına kavuştu. Tüm dünyayı bu haklı duruşa destek vermeye davet ettik ama destek gelmedi” dedi. Erdoğan şunları söyledi:

SADECE ADINIZ PARTİ

Parlamentonun içerisinde terör örgütlerinin desteğiyle bulunan ve bizim bu hanım şehitlerimizi görmemezlikten gelen ve şehit edilen yavrularımızı görmemezlikten gelen bu terör sevicilerini neyle izah edeceğiz. Lafa geldiği zaman hep öldürülen çocuklardan bahsederler. Van’daki Bingöl’deki katliamlardan hiç bahsetmezler. Stadyumun yanındaki 41 şehidimizden hiç bahsetmezler. Adınızın parti olması bunu izaha yetmez. Er veya geç bunun hesabını işte sandıklarda, şurada burada vereceksiniz. Ağızlarını her açtıklarında insan haklarından bahsedenlerin terör örgütlerinin infaz ettiği çocukları görmezden geldiğini de unutmadık.”