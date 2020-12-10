Ankara'da son kulis... Kılıçdaroğlu kararını ittifak verecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması yönündeki çağrıyı, “Aday olup olmayacağımı kim söyledi size” diyerek yanıtlaması, CHP’li milletvekillerinin alkışıyla karşılandı. CHP kulislerinden gelen bilgilere göre, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu 3-4 aydır partinin gündeminde. Öyle ki, ‘Kürtler, AK Partili seçmenler kimi aday göstersek oy verir’ diye anketler de yaptırılmış. Diğer partilerin seçmenlerine de aynı soru yöneltilmiş. Bu da, Kılıçdaroğlu veya CHP’nin belirleyeceği bir adayı, ‘açık-gizli’ ittifak partilerini ne kadar zorlayabileceklerine dair fikir verecek.

CHP ADAYI MI, ORTAK MI?



Parti içinden, ittifak partileri kendi adaylarını gösterme eğilimine girerse, Kılıçdaroğlu’nun aday olması konusunda ciddi baskı var. İttifak partileri ‘ortak aday’da uzlaşırsa, yine Kılıçdaroğlu’nun ‘ortak aday’ olması konusu ilk sırada, ancak kabul görmezse ‘dışarıdan’ ama yine CHP kimlikli bir aday tartışılacak. Partinin eski ağır toplarından Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu’nun aday olacağını zannetmediğini, zira ‘dışarıdan potansiyel adaylar’ arasında Abdullah Gül ve Ali Babacan isminin tartışıldığını söylüyor. Ve eleştirisini dile getiriyor: “Onlar aday olduğunda sosyal demokratlar mı kazanmış olacak? Biz CHP olarak niye mücadele ediyoruz o zaman?”

CHP’de etkili genel sekreterlik dönemiyle hatırlanan Adnan Keskin de, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına mesafeli bakanlardan. Keskin’e göre Kılıçdaroğlu, “Yarım puanlık, bir puanlık partilerin ayağına giderken, CHP içindekileri dışlayarak çok sıkıntıya sokuyor” dedi. Keskin, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ‘sataşmaya cevap verdiğini” belirtirken, “Adaylık konusunda gerçek niyeti değil” dedi.

LİDERLİK YARIŞI BAŞLAR



Bu yorum da gözleri parti içine çeviriyor. Zira, Kılıçdaroğlu daha önce ‘partili Cumhurbaşkanı adayı olamaz’ diyerek kendini bağlamıştı. Bu yüzden, “CHP’den istifa ederek aday olabilir. Bu da parti içinde çok sert bir genel başkanlık mücadelesi başlatır” deniliyor.

TEKİN KAPIYI AÇIK TUTTU



CHP’de liderlik yarışlarında sıkça adı geçen Gürsel Tekin’e göre ise Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ‘muhtemel’. Tekin, bir hafta önce bir televizyon programında “CHP’nin adayı belli; adayımız CHP’nin evladı” diyerek, ilk sinyali vermişti. Konuyu Tekin’e ayrıca sordum; “Genel Başkan’ın aday olmasını sonuna kadar desteklerim. Bir Genel Başkan olarak aday olmak en doğal hakkıdır. Millet İttifakı’ndaki her parti kendi adayıyla çıkarsa da adayımız belli” diyerek kapıyı açık tuttu. Görünen o ki, seçime kadar CHP hem cumhurbaşkanı adayı hem de genel başkan adayı üzerinde tartışacak.