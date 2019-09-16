Ankara'da kritik Suriye zirvesi! İkili görüşme başladı

"Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla bugün Ankara'da düzenlenecek.

İletişim Başkanlığından Astana formatında Beşinci Üçlü Zirve Toplantısı'na ilişkin yapılan açıklamada, "İdlib başta olmak üzere, Suriye'deki gelişmelerin değerlendirilmesi, çatışma ortamının sona erdirilmesi, mültecilerin gönüllü geri dönüşleri için gereken şartların temini ile kalıcı bir siyasi çözümün tesisi amacıyla gelecek dönemde atılacak müşterek adımların istişare edilmesinin amaçlandığı" bildirilmişti.

Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin, zirve vesilesiyle ikili görüşmeler yaparak ikili ilişkileri, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alması da öngörülüyor.

RUHANİ ÇANKAYA'DA

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Çankaya Köşkü'ne gelişinde kapıda karşılandı.

Daha sonra Erdoğan ve Ruhani ikili görüşmelere geçti.

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULACAK?

AKŞAM'dan Osman Nuri Cerit'in haberine göre; Astana süreci kapsamında gerçekleştirilen liderler zirvesinin son ayağında gündemde İdlib ve yeni anayasa yazım süreci var. İdlib’de sivilleri hedef alan saldırılar yeni göç dalgasının tetiklerken, bugün gerçekleştirecek zirvede sivillerin durumu geniş kapsamlı olarak ele alınacak. Daha önce “İdlib çatışmasız bölge planını” uygulamasını sağlayan üç lider bölgede atılan adımları değerlendirecek.

ANAYASA İÇİN TAKVİM

Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani görüşmesinde, Başkan Erdoğan’ın sivilleri hedef alan saldırıların durdurulmasını gündeme taşıması bekleniyor. Türkiye sınırına göç eden Suriyelilerin durumun da yine toplantı kapsamsında ele alınacak başlıklar arasında olması planlanıyor.

Suriye’de tüm tarafların katılımı ile yeni bir anayasa yazılması için başlatılan çalışmalar da liderler tarafından değerlendirilecek. Komisyon içerisinde yer alacak olan isimlerle ilgili görüşlerin paylaşılması ve anayasa yazım komisyonunun çalışmaya başlamasıyla ilgili takvim hazırlıklarının değerlendirilmesi bekleniyor. Liderlerin ele alacağı bir diğer önemli başlık ise Türkiye’nin, Suriye sınırında oluşturmak istediği güvenli bölge olacak. Bu konuda atılan adımlar hakkında Başkan Erdoğan’ın liderleri bilgilendirmesi öngörülüyor.

SU-35 UÇAKLARI DA GÖRÜŞÜLECEK

Erdoğan’ın Çankaya Köşkü’nde Putin ve Ruhani ile ayrıca baş başa görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor. Erdoğan-Putin görüşmesinde S-400’ler ve SU-35’ler ile savunma sanayii ve ekonomik ilişkilerin ele alınması bekleniyor. Erdoğan, Putin ve Ruhani, görüşmelerin ardından ele alınan konular basın toplantısıyla duyurulacak.