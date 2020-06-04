04 Haziran 2020 Perşembe 14:44 | Son Güncelleme:
Ankara'da kritik Libya zirvesi! Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti
Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükumeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen görüşme öncesinde Fayiz Es-Serrac’ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı. Karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayiz Es-Serrac’ı kabul etti.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız