Ankara mesaisi başlıyor! MGK'da gündem Libya, Akdeniz ve Suriye

OSMAN NURİ CERİT



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2.5 ay sonra başladığı Ankara mesaisi kapsamında gerçekleştireceği ilk önemli toplantı, Milli Güvenlik Kurulu olacak. En son ocak ayının sonunda toplanan MGK’da Türkiye’nin güvenlik politikalarına ilişkin önemli değerlendirmelerin yapılması ve kararların alınması bekleniyor.

Milli Güvenlik Kurulu’nda ele alınması beklenen konuların başında terörle mücadele gelecek. Terör örgütü PKK’ya yönelik yurt içinde ve yurt dışında gerçekleşen operasyonların masada olması bekleniyor. Bu operasyonlar sonucunda Türkiye içerisinde terör örgütünün bitme noktasına geldiği rakamlarla ele alınacak.

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER



Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütünün varlığı da değerlendirilecek başlıklar arasında yer alması bekleniyor. Bu kapsamda ortak devriyeler, İdlib’de son yaşananlar, Suriye halkının evlerine dönüşü gibi başlıklarda detaylı olarak kurulda ele alınacak.

Darbeci Hafter güçlerine karşı, Libya halkına verilen destekler de Kurul’un bir diğer önemli başlığını oluşturacak.

ÖZEL MADDE KORONA



Korona ile mücadele süreci de Milli Güvenlik Kurulu’nda detayları ile ele alınacak. Savunma Sanayi’nin korona ile mücadele kapsamında solunum cihazı, maske, ilaç ve dezenfektan üretimine ilişkin atmış olduğu adımlar ve elde edilen başarı değerlendirilecek.

82 GÜNDE LİDERLERLE YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ



Başkan Erdoğan koronavirüsün Türkiye’de görüldüğü günden itibaren geçen 82 günlük süreçte uluslararası temaslarla birçok ülke liderleri ile görüştü. Erdoğan, ilk ve en fazla görüşmesini Rusya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdi. Erdoğan, aynı süreçte ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile üçer, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.