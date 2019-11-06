Altay'ın yüzünü ekşiten kucaklama
FETÖ’nün ürettiği ‘belge’leri yayımlamak için operasyon gazetesi Karşı’yı çıkaran ve CHP tarafından milletvekilliğiyle ödüllendirilen Eren Erdem, tahliyesinin ardından dün CHP grup toplantısına katıldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz’a kadar FETÖ yayın organlarında örgütü savunan Altan kardeşler ve Ilıcak’ın serbest kalmasını “Arkadaşlarımız aramızda” diye karşıladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. FETÖ’nün medya ayağından yargılanan Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’ın tahliye olması, Mehmet Altan’ın da beraat etmesini değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Gazeteci arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuştu ama yetmez. Hapiste gazeteci olmaz” dedi. Kılıçdaroğlu, Osman Kavala’ya da özgürlük istedi. Kılıçdaroğlu PKK ile iltisaklı HDP’li belediyelere görevlendirme yapılmasını da eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “HDP’li belediye başkanlarının ellerinin kelepçelenmesi kabul edilemez” dedi.
Tahliye olan Eren Erdem de grup toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu, “Eren Erdem aramızda... 490 gün hapiste kaldı... Yargı bağımsız değil, ülkede demokrasi yok. Her türlü baskı var. Adalet yok! Bütün bunlara rağmen adaleti sağlamak için her türlü mücadeleyi sonuna kadar yapacağız” dedi.