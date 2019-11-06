Altay'ın yüzünü ekşiten kucaklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. FETÖ’nün medya ayağından yargılanan Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’ın tahliye olması, Mehmet Altan’ın da beraat etmesini değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Gazeteci arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuştu ama yetmez. Hapiste gazeteci olmaz” dedi. Kılıçdaroğlu, Osman Kavala’ya da özgürlük istedi. Kılıçdaroğlu PKK ile iltisaklı HDP’li belediyelere görevlendirme yapılmasını da eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “HDP’li belediye başkanlarının ellerinin kelepçelenmesi kabul edilemez” dedi.

Tahliye olan Eren Erdem de grup toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu, “Eren Erdem aramızda... 490 gün hapiste kaldı... Yargı bağımsız değil, ülkede demokrasi yok. Her türlü baskı var. Adalet yok! Bütün bunlara rağmen adaleti sağlamak için her türlü mücadeleyi sonuna kadar yapacağız” dedi.