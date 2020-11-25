Alparslan Türkeş kimdir, ne zaman öldü? Alparslan Türkeş doğum tarihi ve hayatı!

Bugün Milliyetçi Hareket Partisi kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş’in doğum günü. MHP Genel Başkanlığı görevini 1969-1997 yılları arasında sürdüren Alparslan Türkeş Türk siyaset tarihinde önemli bir rol oynamaktadır. 1965, 1969, 1973, 1977 ve 1991 Türkiye genel seçimlerinde milletvekilliği yapan Türkeş aynı zamanda 1933-1963 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev almıştır. Peki, Alparslan Türkeş kimdir? Alparslan Türkeş ne zaman öldü?



ALPARSLAN TÜRKEŞ KİMDİR?

Alparslan Türkeş 25 Kasım 1917 yılında Lefkoşa’da dünyaya gelmiştir. Muvazzaf askerken 27 Mayıs Darbesi'nde aktif rol alan Alparslan Türkeş, askerlik görevi sonrası başbakan yardımcısı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı olarak görev yapmıştır. MHP Genel Başkanlığı görevini 1969-1997 yılları arasında sürdürmüştür. Mart 1975-Haziran 1977 ve Temmuz 1977-Ocak 1978 tarihleri arasında Süleyman Demirel tarafından kurulan hükûmetlerde Başbakan Yardımcısı olarak yer almıştır. 1965, 1969, 1973, 1977 ve 1991 Türkiye genel seçimlerinde milletvekili olarak meclise girmiştir.

Türkeş, milliyetçi çevreleri bir araya getirmek için 1963 yılında Türkiye Huzur ve Yükselme Derneği'ni kurmuştur. 1965'te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne (CKMP) girerek fiilen siyasi hayata atılmış ve aynı yıl partinin genel başkanı olmuştur. İlk defa 1965 Türkiye genel seçimlerinde CKMP'nin Ankara milletvekili olarak meclise girmiştir. 1966 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olmuştur fakat seçilememiştir. 1975'ten sonra Milliyetçi Cephe adı verilen koalisyon hükûmetlerinde başbakan yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

12 Eylül Darbesi'nden sonra 1985 yılına kadar 4,5 yıl tutuklu kalmıştır. 1987 Türkiye anayasa değişikliği referandumu'nda siyasal yasağı kalkmıştır. Aynı yıl Milliyetçi Çalışma Partisi'ne girmiştir ve yapılan kongrede gene başkan seçilmiştir ve partisi 1991 Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi ile seçim ittifakı yapmıştır. 1992 yılında 12 Eylül darbesi ile kapatılmış olan partilerin eski adlarını alması hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılan değişiklikle MÇP'nin ismi de 1993 yılında MHP olarak değiştirilmiştir.

ALPARSLAN TÜRKEŞ NE ZAMAN ÖLDÜ?

Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997'de geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara'da hayatını kaybetti. Kabri, Ankara Beştepe'de bulunmaktadır.