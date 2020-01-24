'Almanya FETÖ'cüleri neden korumaya aldı?'

Davos Zirvesi’ne katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Bild gazetesine mülakat verdi, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Türk-Alman ilişkilerini değerlendiren Çavuşoğlu, Almanya’da 3,5 milyon Türk’ün yaşadığına dikkat çekerek şunları söyledi:

FETÖ-PKK: “Almanya’da çok sayıda PKK destekçisi var. Alman güvenlik birimlerine sorun, Almanya’da PKK ne kadar para topluyor. Almanya’da PKK üyelerine yönelik bir dizi soruşturma var, bu bir sorun değil, ancak Türkiye’de böyle bir işlem olursa neden sorun oluyor? Bu çifte standarttır. Teröre desteği tespit edersek yargımız Almanya’da olduğu gibi harekete geçer. Almanya’da üst düzey FETÖ kadroları var. Almanya’da darbe yapmak isteyen insanlara ev sahipliği Almanya nasıl tepki verirdi?

DOĞU AKDENİZ: “Doğu Akdeniz konusunda AB gerçekten dengeli ve tarafsız rol oynamalı. Ama maalesef AB çifte standart ve ikiyüzlülük sergiliyor.”

LİBYA: “Ateşkese uyulduğu sürece kimse asker göndermeyecek. İhtiyaç olursa Cenevre’deki askeri komite toplantısına gözlemci yollarız. Ama Libya’da da 5+5 askeri komitesinin kalıcı ateşkes için çaba harcamasını tercih ediyoruz.”

İDLİB: “Esad rejimi siyasi bir çözüme inanmıyor, askeri bir çözüm istiyor. Somut olarak, Esad rejimine ve destekçilerine uluslararası baskı yapılması lazım.’’

S-400: “Türkiye’nin NATO’ya katkılarını kimse sorgulayamaz. S-400’ler savunma sistemi ve NATO’ya tehdit oluşturmayacak.”

GÜRCİSTAN: “Gürcistan’ın bize, bizim de Gürcistan gibi bir NATO müttefikine ihtiyacımız var.”