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  3. Alınan ilk karar hayata geçti: 'WhatsApp' grubu kuruldu

Alınan ilk karar hayata geçti: 'WhatsApp' grubu kuruldu

Alınan ilk karar hayata geçti: 'WhatsApp' grubu kuruldu

Başkan Erdoğan başkanlığında 11 Eylül'de ilk kez yapılan büyükşehir belediye başkanları toplantısında alınan kararların ilki yaşama geçmişti. Toplantının en dikkat çeken kararı olan 'Whatsapp grubu' hayata geçirildi.

Başkan Erdoğan 11 Eylül 2019'da 30 Büyükşehir Belediye Başkanı ile Beştepe'de yaklaşık 3,5 saat süren toplantı yaptı.

Dışişleri ve Milli Savunma Bakanı dışındaki tüm bakanlar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da bulunduğu isimlerin katıldığı toplantıda, Yerel Yönetimler Yasası'nda yapılacak değişiklikler konusunda büyükşehir belediye başkanlarının görüş ve önerilerinden yararlanmak için ortak komisyon kurulması, belediye başkanları arasında iletişim ve koordinasyonun sağlanması için de ortak WhatsApp grubu kurulması kararlaştırılmıştı.

Grubu kurmakla da "en genç belediye başkanı" sıfatıyla AK Parti'li Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz görevlendirilmişti.

Edinilen bilgiye göre gruptan paylaşılan ilk mesajlar ise "hayırlı olsun" oldu.

(BBC Türkçe)

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