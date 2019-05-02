Son dakika... Ali İhsan Yavuz: Yapılan araştırmalar bize gösterdi ki ne ileri sürdüysek hepsi doğru çıkıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Yavuz'un açıklamalarının satır başları şöyle:

Organize usulsüzlük haline karşı olağanüstü itirazda bulunduk. Yapılan araştırmalar bize gösterdi ki ne ileri sürdüysek hepsi doğru çıkıyor. Bir şeyler oldu doğru, bunlar sandık başı organizasyonuyla oldu dedik.

İki yıl öncesinden başlayarak tam bir organizasyon içerisinde sandık başında hile yapmaya dönük bir takım iş ve işlemlerin olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz.

İstanbul'da kesinlikle bir şeyler oldu. Neden bunu söylüyorum? 29 bin oy 13 bine indiyse ki, şimdi kısıtlı, cezaevinde bulunanların oy kullandığını da gördük. farkın azaldığını söylüyor. İstanbul’da bir şey olmadığını hiç kimsenin iddia etmesi mümkün değildir. CHP lehine bir şeyler olduğunu ifade edebiliriz. Usulsüzlükleri CHP koordine etti demedik. Ama birileri yaptı, bu CHP'nin işine yarasın diye yapıldı dedik. Ve CHP'ye de hep seslendik. Sesinizi çıkartmazsanız, sesinizi çıkarmamanız bir yana; örtmeye çalışırsanız bu gelecekte sizi de vurur. Bu doğru değil. Türkiye'nin ikinci partisine bu yakışmaz, gelin bu süreci arındıralım diye seslendik.

YSK KARARINI BEKLEMEYE GEÇECEĞİZ

Bütün bunları anlatırken de dedik ki, bir şeyler oldu doğru ve bu bir şeyler sandık başında oldu. Sandık başı organizasyonuyla oldu dedik.

Benim size açıklayacağım bir takım bilgiler ve belgeler var bugün. Ondan sonra da biz süreci kapatacağız ve YSK kararını beklemeye geçeceğiz.

İki yıl öncesinden başlayarak, tam bir organizasyon içerisinde sandık başında hile yapmaya dönük bir takım iş ve işlemlerin olduğunu görüyoruz. Bakınız, YSK’nın bir kararı var. 1999 yılında verdiği karar şöyle. Seçim hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için sandık kurulu başkan ve üyelerinin tarafsız kişilerden oluşması gerekmektedir. İleride partilerce yapılacak itirazlar üzerine, bu bölgelerdeki seçimlerin iptaline sebebine sebebiyet vereceğinden diye karar veriyor. Biz ne diyoruz? Sandığın başında gerçekten çok ağır kusurlar var, hatta kasıtlar var dedik.

"O ZAMAN SORMAK GEREKİR"

Bir tane ilçe seçim kurulu başkanı kararı var elimde. Bankalara yazı yazıyor. Diyor ki, ben her birinizden sandık başına, sandık kurulu üyesi olarak kişi alabilirim diyor. Bunu 19,01,2019’da diyor. Peki böyle bir madde var mı? Yok. Bu madde 2017’de mülga edilmiş, yok. Peki bu madde olsaydı bu anlama mı geliyordu? Yok, o da yok. O zaman sormak gerekir, ilçe seçim kurulu başkanları yasa yapma yetkisine sahip midir?

İŞ BANKASINA CEVAP: BİZ SİZ VERDİNİZ DEMEDİK Kİ

Sandık başkanlarının tarafsız olmadıklarını ortaya koyan tek belge bu mu? Değil elbette. Bakınız ihraç edilenler çokça var bu listelerde. Ben bunları tek tek okumak istemiyorum. Yine bir kısmı insanlar diyor ki, "bankadan alınmış ne olacak diyor. Hesap kitap yapmayı çok iyi bilirler" İş Bankası’ndan bolca alınmış, CHP’nin hissesi var değil mi? Yapı Kredi, Denizbank’tan bolca alınmış. İş Bankası açıklama yapıyor, "biz vermedik, istediler" Biz siz verdiniz demedik ki, sizi itham eden olmadı ki? Ses sizden niye çıkıyor.

"SİYASİ PARTİ ÜYELERİ SANDIK BAŞKANI OLMUŞ"

Şundan bahsetmek istiyorum. CHP keşke böyle davranmasaydı, gerçekten biz CHP’den daha farklı bir yaklaşım bekliyoruz. Bu gelecekte kendisini de vurabilir. Bu gelecekte başka şaibeleri, şüpheleri ortaya çıkarılabilir. Kanun bir kez dümdüz edildikten sonra ve bunun gereği yapılmadıktan sonra başkaları da feyz alabilir. Birileri suç işlemiş. Ya kendileri, ya birileri ya da müşterek suç işleme var burada. YSK kararlarını tamamen yok sayma var burada. Baştan beri ne söylediysek hepsi bir bir çıkıyor. Biz inanarak söyledik.

SORU-CEVAP

- CHP'nin saygıdeğer sözcüleri kamuoyunu etkilemeye ve olan yanlışlığın üzerini örtmeye yönelik açıklamalar yapmaktadır. 2-3 bin gibi bir rakamdan bahsediyor. Ancak, sayım döküm cetvelleri boş YSK'da. Biz diyoruz ki kanunun tamamen dışına çıkıldı, bize kapalı olan bir alanda bunlar gerçekleşti. Bundan daha büyük bir kanunsuzluk, seçim yolsuzluğu olabilir mi?

- YSK'nın daha önceki seçimlerde verdiği kararlar net. Mustafakemalpaşa'da olan bunun aynısı değildir. YSK'nın ifade ettiğini anlıyoruz. Ortaya çıkmış haliyle sandık kurulları ilan edildiği kararıyla onun süresi geçti. Listelerin partilere verilmesi gibi bir şey söz konusu değil.

2014 SEÇİMLERİNDEKİ İTİRAZ SÜRECİYLE 2019 SEÇİMLERİNDEKİ İTİRAZ SÜREÇLERİ

- 2014'te Mansur Yavaş'a ileri sürülen olağanüstü itiraz nedenlerine bir baktım. CHP'nin ileri sürdüğü gerekçeleri inceledim. Bir tane somut hadiseden bahsedilmiyor. Geçersiz oy sayısı çok daha az. Fark daha fazla. Sandık başkanlarına ilişkin bu manzara hiç ortaya çıkmamıştı. Sayım döküm cetvelleri bugüne kadar hiç boş girmedi.

USULSÜZLÜK İDDİALARI SONRASI BAŞLATILAN SORUŞTURMA

- Şaşırmadık. Biz de ekip kurarak nasıl suç duyurusunda bulunur çalışıyoruz. Bu sehven yapılmış bir hata da değildir. Madem münferit bir hadise değildir müşterek çalışma var diyoruz, burada kasten yapılmış bir şey var diyoruz. Organize iş var diyoruz. Bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunmak görevimizdir. Hatta ilgili mercilerin bulunması görevidir.

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