Akşam TV yerel seçim öncesi Bağcılar ve Maltepe'de halkın nabzını tuttu

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31 Mart yerel seçimlerine sayılı gün kaldı. Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için pazar günü sandığa gidiyor. Anket şirketleri seçimlere ilişkin öngörülerini açıklarken, biz de günbegün heyecanı artan sokağın nabzını tuttuk.

İstanbul Bağcılar’da kendilerine mikrofon uzatılan vatandaşlar, Akşam TV’ye yaptıkları değerlendirmelerde hangi partiye ya da ittifaka neden oy vereceklerini açıkladılar.

“GİZLİ İTTİFAK VAR; HDP’LİYİM, CHP’YE OY VERECEĞİM”

HDP’li olduğunu belirten bir vatandaşın bu seçimde CHP’ye oy vereceğini açıklamasının üzerine bunu neden yapacağı sorulduğunda, “HDP’liyim ve CHP’ye oy vereceğim, zaten gizli ittifak da var.” yanıtını verdi.

“CHP DEMEK, FAKİRLİĞİN VE YOKSULLUĞUN EN GÜZELİNİN YAŞANACAĞI DEMEKTİR”

Eskiden Bağcılar’dan Üsküdar’a 3 saate gittiğini anlatan bir diğer vatandaş, bu yolu artık 20 dakikada gidebildiğini belirterek, “Ben 50 senedir İstanbul’dayım. Şu 15, 16, 17 sene kadar güzel yaşadığım bir dönem bilmiyorum.” dedi.

CHP belediyeleriyle ilgili ne düşündüğü sorulan vatandaş, “CHP demek, fakirliğin ve yoksulluğun en güzelini çekeceksiniz demektir. Ben şimdi arabaya biniyorum değil mi? CHP gelsin, ayağımda lastik bile bulamam.” ifadelerini kullandı.

“MİLLET İTTİFAKI’NDAKİLERİN YERİNDE OLSAM UTANIRIM, UYKULARIM KAÇAR”

Millete hayırlı işler yapanların yanında olduklarını açıklayan bir vatandaş, “Onlara dua ediyoruz. Cenab-ı Allah ömrümüzden alsın, bu bayrağı en zirveye taşıyacak adama versin. Bizim hiçbir şeyden korkumuz olmaz. Sonuna kadar mücadelemize devam.” diye konuştu.

Cumhur İttifakı’nın karşısında bulunan Millet İttifakı ile ilgili görüşleri sorulan vatandaş, “Öyle ittifak olmaz. Çok gülünç bir durum. Hiç olacak şey mi yani? Ben onların yerinde olsam utanırım, uykularım kaçar.” sözlerini kullandı.

“CHP DÖNEMLERİNİ DE GÖRDÜK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her şeyi halkı için yaptığını ifade eden bir vatandaş, “CHP dönemlerini de gördük. Tüp kuyruğu vardı, yağ kuyruğu vardı, sigara kuyruğu vardı… Şimdiki olanaklar o zaman yoktu. Ulaşım kolay, hastaneler kolay; gidip muayene olabiliyoruz.” dedi.

“BİNALİ YILDIRIM’A GÜVENİYORUZ”

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a güvenip güvenmediği sorulan vatandaşlar, “Kendisini seviyoruz, kesinlikle güveniyoruz.” yanıtını verdi.

İŞTE MALTEPE'DEN YANSIYANLAR

İstanbul Maltepe’de kendilerine mikrofon uzatılan vatandaşlar, Akşam TV’ye yaptıkları değerlendirmelerde hangi partiye ya da ittifaka neden oy vereceklerini açıkladılar.

“YOLA DEVAM”

Seçimlere ilişkin düşünceleri sorulan vatandaşlardan biri, AK Parti’nin geçmiş seçimlerdeki sloganına atıfla, “Yola devam” yanıtını verdi. Tekrar “hangi partiye oy vereceği” sorulan vatandaş yine “Yola devam” dedi. Neden AK Parti’ye oy vereceği sorusunu yanıtlayan vatandaş, “Her şeyi çok güzel yaptığı için.” diye konuştu.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’la ilgili görüşlerini de dile getiren vatandaş, “Binali Yıldırım çalışkan, zeki… İyi bir reis olacağına inanıyorum.” dedi.

Hemen yanındaki bir diğer vatandaş ise, yerel seçimlerle ilgili düşüncelerini CHP’nin seçim sloganına atıfla, “Martın sonu bahar” diye yanıtladı.

“GELECEĞİ ORADA GÖRDÜĞÜMÜZ İÇİN AK PARTİ”

Oyunu AK Parti’den yana kullanacağını ifade eden bir diğer vatandaş ise, “Yer altını yaptı, yer üstünü yaptı. Camiler yoktu, dağlara bayırlara camiler yaptı. Helal olsun Sayın Erdoğan’a.” diye konuştu.

Cumhur İttifakı’nın halka daha yakın ve daha samimi olduğunu belirten vatandaşlar, “geleceği orada gördükleri” için, “memleketin teminatı ve memleketin bekası” için AK Parti’ye oy vereceklerini açıkladılar.