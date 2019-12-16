Akdeniz'de yeni Sevr'i bozduk

Ahaber, atv ortak yayınına katılan Başkan Erdoğan, gündeme önemli değerlendirmelerde bulundu. Amerika’nın sözde Ermeni soykırımı tasarısı ve yaptırım tasarılarını eleştiren Başkan Erdoğan, Türkiye’nin de karşı adım atacağının altını çizdi. İşte Erdoğan’ın açıklamaları:

KARAR ALSANIZ NE OLUR

"Amerikan yönetimden beklentimiz ilişkilerimize daha fazla zarar verebilecek adımların önlenmesi için tedbir alması. Sözde Ermeni soykırımı konusunda oradaki yetkililere anlattığımda konuya hakim değiller. Silahlı Kuvvetlerimizin elinde olan 1 milyon belgeyi açıyoruz. Amerika’da, Fransa’da, Ermenistan’da açsın. Tarihçiler, hukukçular ve arkeologlar incelesin. Bu karar siyasilerin vereceği karar değildir. Çıkıp karar almışlar alsalar ne olur. Bunların kıymeti harbiyesi yok. Kararlar siyasi hukuka uygun değil. Kızılderililerin tarihi Amerikalıların yüz karasıdır. Ruanda’da, Cezayir’de Fransızların yaptığı katliamları bir kenara koymak mümkün mü? Biz de ne yapacağız bütün bunları dünya kamuoyuna açıklayacağız. Bunların elimizde belgeleri var. Biz savunmada değil taarruzda olacağız. Batı’nın tarihinin ırkçılık ve sömürgecilik tarihi olduğunu ortaya koyacağız. Kürecik ve İncirlik'le ilgili karar tasarrufu bize aittir. Kapatılması gerekiyorsa İncirlik’i de Kürecik’i de kapatırız. Yaptırımlar gibi tedbirlerin hayata geçirilmesi durumunda biz de bunlara gereken cevabı veririz. Türkiye kabile devleti değildir. Biz seninle NATO’da beraberiz. O zaman bu yapılanlar ne? Bu stratejik ortaklığa yakışıyor mu?"

BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ

"Türkiye’nin Suriye’den kaynaklanan terörle mücadeledeki kararlılığı tamdır. YPG ve PKK’nın Kürt olarak ifade edilmesi Kürtlere saygısızlıktır. YPG/PYD diyemiyorlar SDG diye bir şey uydurdular. Biz belgeleriyle bunların PKK’nın yan kuruluşu olduğunu gösteriyoruz. PKK ile mücadelenin, DEAŞ ile olduğu gibi kararlı ve ortak şekilde yapılması gerektiği görüşündeyiz. FETÖ üyelerinin kaçtıkları yerler Amerika, Almanya, Fransa, Yunanistan, Belçika’da bunlara ciddi arınma imkanı verdiler. Yarın (bugün) Merkel’le telefonla görüşeceğim bu konuyu bir kez daha söyleyeceğim."

SEVR’i TERS YUZ ETTiK

"Libya ile yapılan iki anlaşma ile Akdeniz'de oluşturulmak istenilen yeni Sevr'i bozduk, talihsizliğe bakın ki dışarıda rahatsız olanların yanı sıra içeride de bundan rahatsız olanlar var."

"Libya’ya yönelik uluslararası haklardan kaynaklı mutabakat imzaladık. Bunlardan biri deniz yetki alanı diğeri ise güvenlik ve askeri işbirliği ile ilgili. Asker gönderme konusunda ise böyle bir davet, Libya tarafından Türkiye’ye gelecek olursa, nasıl bir inisiyatif üstleneceğimize dair, ülkemiz bunun kararını verecektir."

KİMDEN YANASINIZ

"Bunlarla birlikte Türkiye aleyhinde tek taraflı adımlar atılmasına izin vermeyeceğimizi açıkça ortaya koyduk. Bu adım ile Sevr ters yüz edilmiş durumda. Kısa zamanda sismik araştırma ve sondaj çalışması başlayacak. Talihsizliğe bakın ki ülkemizin içinden ve dışından bu durumdan çok rahatsız olanlar var. Siz kimden yanasınız. Siz Türk milletinden yana mısınız yoksa değil misiniz? Biz şu anda buralarda bu çalışmalarımızı milletimizin menfaatleri için sürdürüyoruz."

ERKEN SEÇiM YOK

"Cumhur İttifakımız da Bahçeli de söyledi: 'Arkadaşlar, bizim seçimimiz 2023'tür' Buradan sapmamız mümkün değil. Biz bu ülkede açıklanan tariherde seçim yapılmasını birilerine öğreteceğiz. Biz hazırlıkarımızı 2023 Haziran'a göre yapıyoruz. Muhalefet iktidara istikamet verir. Ne yapması gerekiyor bunu anlatmalı. Bakın İngiltere’de seçimi kaybeden muhalefet lideri çekildiğini söyledi. Bizdeki şahıs (Kılıçdaroğlu) girdiği her seçimi kaybetmesine rağmen çekildi mi, hayır."

Suriye petrolü ile güvenli bölge inşaatı

"Ben Kamışlı ve Deyrizor petrollerinin satışından elde edilecek gelirle güvenli bölgenin inşa edilmesini önerdim. Mültecileri de bu güvenli bölgeye yerleştirelim. Bunu 30’a yakın lidere anlattım ama cevap yok çünkü dert başka."

Kanal İstanbul birilerini rahatsız etti

"Kanal İstanbul hazırlıkları son safhada, ihaleyi yapıp ilk adımı atacağız. Yap işlet devret ile müşteri bulamazsak milli bütçemizle yapacağız. Bu tabii birilerini ciddi manada rahatsız ediyor. Çünkü bunların bu ülkede dikili ağaçları yok."