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Akdeniz'de sondaja devam

Akdeniz'de sondaja devam

Dışişleri, “Türkiye’nin doğalgaz araması provokasyon” diyen ABD’ye cevap verdi.  

Dışişleri Bakanlığı, Akdeniz’deki doğalgaz sondajıyla ilgili ABD’nin Türkiye’ye yönelik olarak yaptığı “Bu adım oldukça provokatif ve bölgede tansiyonu artırma riski taşıyor” açıklamasına cevap verdi. Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 5 Mayıs 2019  tarihinde yaptığı açıklama gerçeklerden kopuktur” ifadesi kullanıldı. 

 BM’DE KAYDA GEÇTİ 

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığına ilişkin tutumunu 2004’ten  bu yana açık şekilde ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Türkiye, bölgedeki kıta sahanlığını uluslararası topluma duyurmuş ve Birleşmiş Milletler nezdinde kayda geçirmiştir. Bölgede, tüm ilgili kıyıdaşlar arasında uluslararası hukuk kuralları uyarınca hakkaniyete dayalı sınırlandırma anlaşmaları henüz tamamlanmamıştır.” 

SEN ÜÇÜNCÜ TARAFSIN 

“Üçüncü tarafların deniz sınırlarının nereden geçeceğini tayin etmeye çalışmaları kabul edilemez. Rum tarafı, Kıbrıs Türklerini, hidrokarbon konusunda karar alma mekanizmalarına dahil etmedikçe veya tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerini sona erdirmedikçe, Türkiye Kıbrıs Türklerinin de kıta sahanlığı haklarını korumayı sürdürecektir.” 

HAKLARIMIZ İHLAL EDİLDİ

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığına ilişkin tutumunu 2004’ten  bu yana açık şekilde ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Güney Kıbrıs Rum yönetiminin MEB (Münhasır Ekonomik Bölge) sınırlandırma anlaşmalarının hem bizim hem de Kıbrıs Türkleri için geçerli olmadığı, ülkemizin kıta sahanlığı haklarını ihlal ettiği    ilgili ülkelerin ve uluslararası toplumun dikkatine getirilmişti.” 

FATİH GEMİSİ İÇİN KÜSTAH TEHDİT

Sondaj çalışmalarının başlaması üzerine Rum yönetimi, Akdeniz'deki Fatih gemisinde görev alan personeli ‘uluslararası tutuklama emri’ çıkarmakla tehdit etti. Rum yönetimi, Sahil Radyosu aracıyla “Faaliyetlerinize derhal son verin“ çağrısı yaptı.  

KİŞİSEL SORUMLULUK 

Yapılan açıklamada, “Yasanın verdiği izin çerçevesinde, bu tür faaliyetlere katılanların kişisel sorumlulukları vardır ve aranabilir. Bu, hükümetin planladığı önlemlerden biridir. Kıbrıs (Rum) Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde sondaj yapılması halinde gemi kaptanları olarak veya destek hizmetleri verenler olarak uluslararası yargıda kovuşturulabilirler” denildi. 

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