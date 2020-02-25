Akademiye 12 bin kişi başvurdu

Perşembe günü başlayacak olan eğitimler, 8 hafta boyunca devam edecek.

İLK DERS ERDOĞAN’DAN

Akademideki ilk dersi Başkan Erdoğan verecek. Yüz yüze gerçekleşecek olan eğitimlerin yanı sıra kursiyerler 4 saat online eğitim görecek. Önceki dönemlerden farklı olarak, Siyaset Akademisi’ni dereceye girerek tamamlayanlara ödül olarak ilk kez seyahat programı hediye edilecek. Türkiye birincisi Kudüs, Türkiye ikincisi Balkanlar ve Türkiye üçüncüsü Endülüs gezisi armağanı kazanacak.