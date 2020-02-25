Akademiye 12 bin kişi başvurdu
AK Parti Siyaset Akademisi'nin 19'uncu dönem başvuru süreci tamamlandı. 38 ilde açılacak olan eğitimler için Türkiye genelinde 12 bin kişi başvuru yaptı.
Perşembe günü başlayacak olan eğitimler, 8 hafta boyunca devam edecek.
İLK DERS ERDOĞAN’DAN
Akademideki ilk dersi Başkan Erdoğan verecek. Yüz yüze gerçekleşecek olan eğitimlerin yanı sıra kursiyerler 4 saat online eğitim görecek. Önceki dönemlerden farklı olarak, Siyaset Akademisi’ni dereceye girerek tamamlayanlara ödül olarak ilk kez seyahat programı hediye edilecek. Türkiye birincisi Kudüs, Türkiye ikincisi Balkanlar ve Türkiye üçüncüsü Endülüs gezisi armağanı kazanacak.