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AK Parti'li milletvekillerinden depremzedelere bağış

AK Parti'li milletvekillerinden depremzedelere bağış

AK Parti'li milletvekilleri, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderilmesi için Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına 1 milyon 600 bin lira bağışta bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, partisinin milletvekillerinin Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderilmek üzere bağışta bulunduğunu bildirdi.

AFAD Başkanlığına gönderilen bağış tutarının 1 milyon 600 bin liraya ulaştığını belirten Soylu, AK Parti Grup başkanvekillerine ve tüm milletvekillerine teşekkür etti.

(AA)


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