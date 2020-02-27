AK Parti'li milletvekillerinden depremzedelere bağış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, partisinin milletvekillerinin Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderilmek üzere bağışta bulunduğunu bildirdi.

AFAD Başkanlığına gönderilen bağış tutarının 1 milyon 600 bin liraya ulaştığını belirten Soylu, AK Parti Grup başkanvekillerine ve tüm milletvekillerine teşekkür etti.

(AA)