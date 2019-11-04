AK Partili Dağ'dan Soyer'e Kıbrıs tepkisi

KIBRIS KIRMIZI ÇİZGİ

Kıbrıs’ta verilen mücadelenin ülkenin geleceğine ilişkin önemli bir mücadele olduğunu ifade eden Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kıbrıs meselesi, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti dış politikasının kırmızı çizgisidir."

BIRAKAMAYIZ

Dağ, şu ifadeleri kullandı: "Üstelik Kıbrıs’a yönelik hassasiyet, 2002’den değil, Cumhuriyet’in kurulduğu dönemden itibaren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de üzerine eğildiği bir meseleye yönelik hassasiyettir. Kıbrıs’a 12 adaya yaklaşıldığı gibi yaklaşmak mümkün değildir. Dün 12 adayı bıraktık, bugün Kıbrıs’ı bırakmayı konuşup bir de bıraksak, devamında birilerinin bizden İzmir’i, Şanlıurfa’yı istemeyeceklerini bilemeyiz.”