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  3. AK Partili Dağ'dan Soyer'e Kıbrıs tepkisi

AK Partili Dağ'dan Soyer'e Kıbrıs tepkisi

AK Partili Dağ'dan Soyer'e Kıbrıs tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Tunç Soyer’in “Kıbrıs’ı Kıbrıslılara bırakalım” açıklamasıyla ilgili olarak “Bu açıklamanın yapılmasının ve ortaya çıkmasının ardından gelen tepkiler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yalan beyan ile bertaraf edilmeye çalışılmıştır. Yalan da ilgili gazetenin ses kaydını paylaşmasıyla ortaya çıkmıştır” diye konuştu.

KIBRIS KIRMIZI ÇİZGİ 

Kıbrıs’ta verilen mücadelenin ülkenin geleceğine ilişkin önemli bir mücadele olduğunu ifade eden Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kıbrıs meselesi, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti dış politikasının kırmızı çizgisidir." 

BIRAKAMAYIZ

Dağ, şu ifadeleri kullandı: "Üstelik Kıbrıs’a yönelik hassasiyet, 2002’den değil, Cumhuriyet’in kurulduğu dönemden itibaren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de üzerine eğildiği bir meseleye yönelik hassasiyettir. Kıbrıs’a 12 adaya yaklaşıldığı gibi yaklaşmak mümkün değildir. Dün 12 adayı bıraktık, bugün Kıbrıs’ı bırakmayı konuşup bir de bıraksak, devamında birilerinin bizden İzmir’i, Şanlıurfa’yı istemeyeceklerini bilemeyiz.”  

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