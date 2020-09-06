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  3. AK Parti'li Cahit Özkan: İdam isteniyorsa Meclis'te gereğini yapmak gerek
06 Eylül 2020 Pazar 00:03 | Son Güncelleme:

AK Parti'li Cahit Özkan: İdam isteniyorsa Meclis'te gereğini yapmak gerek

AK Parti'li Cahit Özkan: İdam isteniyorsa Meclis'te gereğini yapmak gerek

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “Eğer vatandaşlarımız ülke barışını tehdit eden, huzurunu tehdit eden suçlarla ilgili idam cezası istiyorsa biz de parlamentoda bunun gereğini yapmak zorundayız” dedi.

Denizli AK Parti Bozkurt ilçesi 7. Olağan Kongresinde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği idam cezası tartışmalarına değindi. Özkan, şunları ifade etti: “Eğer vatandaşlarımız ülke barışını tehdit eden, huzurunu tehdit eden suçlarla ilgili idam cezası istiyorsa biz de parlamentoda bunun gereğini yapmak zorundayız. Uluslararası hukuk da buna saygı duymak zorunda. Biz de gereğini en yakın zamanda hayata geçirmek suretiyle yapacak, toplumsal barışımıza, vatandaşlarımızın adalet beklentisine uygun hukuk inşası üretmeye devam edeceğiz.”

BAHÇELİ GÜNDEME GETİRDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çarşamba günü yaptığı yazılı açıklamayla idam cezasını yeniden gündeme getirmişti. Bahçeli, ‘’MHP idam cezası meraklısı değildir ancak korku sınırını geçen suç ve suçlularla mücadelenin başarısı için başkaca bir seçenek olmadığı nettir’’ ifadesini kullanmıştı.  

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