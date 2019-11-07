Bülent Turan'dan Bülent Arınç'a açık çağrı: Ben olsam net istifa ederdim

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Turan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (YİK) Bülent Arınç’ın KHK'lar konusundaki açıklamalarına değinerek, konuyla ilgili eleştirilerde bulundu.

KHK ve kayyum uygulamalarının doğru olduğunun altını çizen Turan, belli görevlerde olan kişilerin ekranlarda şahsi kanaat açıklamasını doğru bulmadığını belirtti. Turan’ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Kurul üyeliğini bırak gel televizyonda tartış lafım yok. Şahsi kanaat toplantılarda ifade edilir ekranlarda değil. Sayın Arınç’ın kurullarda bunu söyleme hakkı var bırak kurul üyeliğini bırak gel televizyonda tartış lafım yok. Ama siz KHK feci derseniz bu KHK’ya imza atan Erdoğan’a feci demiş olursunuz. Bu doğru olmaz."

"ŞEHİT EVİNDE ÜZÜNTÜ OLACAKSA HİCAP DUYARIM"

"Siyasal tartışma bir tarafa psikolojik tartışma bir tarafa ben KHK derken bir gazi ve şehit evinde psikolojik üzüntü olacaksa bundan hicap duyarım."

"ARINÇ'IN YERİNDE OLSAM İSTİFA EDERDİM"

"Ben o yazıyı okurken Arınç'ın da bizlerin de ders alacağı ifadeler vardı. Ama keşke o tartışmalardan sonra olmasaydı, tartışmalar olmadan olsaydı olurdu. Ben Arınç’ın yerinde olsam o toplantıya gidemezdim. Net istifa ederdim. Madem şahsi açıklamalar yapıyoruz. Sayın Erdoğan’ın esefle karşılamasından sonra o toplantıya gitmezdim."

NE OLMUŞTU?

Katıldığı bir programda terörle mücadele kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelere (KHK) değinen Bülent Arınç, söz konusu düzenlemeleri "facia" olarak nitelendirdi. Arınç, "Çevremde o kadar çok bu felaketi yaşayan insan var ki, ben onlara acıyorum, merhamet ediyorum. Aslında onlardan da özür diliyorum. Evime temizlik yapmaya gelen daire başkanlığından ihraç edilmiş kadını gördükçe, eşi polis ihraç edilmiş başka bir polisi gördükçe ben yerin dibine geçiyorum." diye konuştu.

Arınç'ın KHK'larla ilgili açıklaması hem politika çevrelerinden hem de kamuoyundan tepki topladı. Arınç'ın da katıldığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nın sonuç bildirgesinde, terörle mücadele kapsamında çıkarılan KHK'ların önemine vurgu yapıldı.