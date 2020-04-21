AK Partili belediyelere talimat: Sıcak yemek ulaştırın, telefonla misafir olun

OSMAN NURİ CERİT



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki imzasıyla gönderilen genelgede şunlar yer aldı:

• Toplu iftarlar ve davetler gerçekleştirilmeyecek, iftar çadırları kurulmayacak.

• İaşe yardımları mümkün olduğunca Ramazan başlamadan önce ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmaya çalışılacak.

• Vefa Sosyal Destek Grupları ile koordineli olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara durumlarına göre yardım ve sıcak yemek ikramı yapılacak.

• Çat kapı iftar sofralarına yapılan sürpriz misafirlikler yerine bizzat belediye başkanları her gün en az on vatandaşı telefonla arayarak evlerinde misafir olacak. Bu şekilde yanlarında oldukları hissettirilecek.