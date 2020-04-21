AK Partili belediyelere talimat: Sıcak yemek ulaştırın, telefonla misafir olun
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında 780 belediyeye Ramazan ayında alınması gereken tedbirlere ilişkin genelge yolladı.
OSMAN NURİ CERİT
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki imzasıyla gönderilen genelgede şunlar yer aldı:
• Toplu iftarlar ve davetler gerçekleştirilmeyecek, iftar çadırları kurulmayacak.
• İaşe yardımları mümkün olduğunca Ramazan başlamadan önce ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmaya çalışılacak.
• Vefa Sosyal Destek Grupları ile koordineli olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara durumlarına göre yardım ve sıcak yemek ikramı yapılacak.
• Çat kapı iftar sofralarına yapılan sürpriz misafirlikler yerine bizzat belediye başkanları her gün en az on vatandaşı telefonla arayarak evlerinde misafir olacak. Bu şekilde yanlarında oldukları hissettirilecek.