AK Parti'li Akbaşoğlu: Sistemi tartışmaya açmak milletimize saygısızlık

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Akbaşoğlu, Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, jeopolitik ve jeostratejik gelişmeler neticesinde yönetim sisteminde değişiklikler yapma ihtiyacı hissettiğini belirterek, şunları kaydetti: "Bu sistem değişikliği sadece AK Parti’nin katkılarıyla gerçekleştirilen bir çalışma olmadı. Bu çalışmada farklı düşünceye sahip siyasetçiler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve milli egemenliğin yegâne sahibi vatandaşlarımız, her düşünceden hür düşünce sahibi insanlarımız katkıda bulunmuşlardır."

'YENİ SİSTEMİN PATRONU MİLLETİMİZDİR'

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi modelinin gündeme getirildiğini anımsatan Akbaşoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu yeni sistemin patronu başından sonuna vesayet odakları değil, aziz milletimizdir. Doğrudan demokrasiyi ve kuvvetler ayrılığı prensibini tam manasıyla gözeten, yasama ve yürütme organını doğrudan kendisi belirleyerek katılımcı demokrasiyi ve istikrarlı yönetimi hayata geçiren, denge-denetim mekanizmasını sandıkta doğrudan belirleyen bizzat milletimizin kendisidir. Demokratik Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yerine Parlamenter Hükümet Sistemini tekrar gündeme getirenlerle ilgili öncelikli olarak ifade etmek gerekir ki uygulamaya geçeli daha 1 yıl olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tartışmaya açmak, eskiye dönüş söylemlerini dillendirmek, milli iradeyi sindirememek ve milletimize karşı saygısızlıktır."

'AKSAKLIKLAR GİDERİLEBİLİR'

Sistemde yaşanan aksaklıkların giderilebileceğini belirten Akbaşoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulanması esnasında ortaya çıkan aksaklık ve eksiklikler söz konusu olduğunda pek tabiidir ki yapılacak düzenlemelerle bu hususlar rahatlıkla giderilebilir. Bu düzenlemeler, sistemin ana demokratik omurgasını muhafaza ederek gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.

(DHA)