Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6961
  • 6,3859
  • 254.592
  • 98496.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. AK Parti'li Akbaşoğlu: Sistemi tartışmaya açmak milletimize saygısızlık

AK Parti'li Akbaşoğlu: Sistemi tartışmaya açmak milletimize saygısızlık

AK Parti'li Akbaşoğlu: Sistemi tartışmaya açmak milletimize saygısızlık

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açmak, eskiye dönüş söylemlerini dillendirmek, milli iradeyi sindirememek ve milletimize karşı saygısızlıktır" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Akbaşoğlu, Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, jeopolitik ve jeostratejik gelişmeler neticesinde yönetim sisteminde değişiklikler yapma ihtiyacı hissettiğini belirterek, şunları kaydetti: "Bu sistem değişikliği sadece AK Parti’nin katkılarıyla gerçekleştirilen bir çalışma olmadı. Bu çalışmada farklı düşünceye sahip siyasetçiler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve milli egemenliğin yegâne sahibi vatandaşlarımız, her düşünceden hür düşünce sahibi insanlarımız katkıda bulunmuşlardır."

'YENİ SİSTEMİN PATRONU MİLLETİMİZDİR'

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi modelinin gündeme getirildiğini anımsatan Akbaşoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu yeni sistemin patronu başından sonuna vesayet odakları değil, aziz milletimizdir. Doğrudan demokrasiyi ve kuvvetler ayrılığı prensibini tam manasıyla gözeten, yasama ve yürütme organını doğrudan kendisi belirleyerek katılımcı demokrasiyi ve istikrarlı yönetimi hayata geçiren, denge-denetim mekanizmasını sandıkta doğrudan belirleyen bizzat milletimizin kendisidir. Demokratik Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yerine Parlamenter Hükümet Sistemini tekrar gündeme getirenlerle ilgili öncelikli olarak ifade etmek gerekir ki uygulamaya geçeli daha 1 yıl olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tartışmaya açmak, eskiye dönüş söylemlerini dillendirmek, milli iradeyi sindirememek ve milletimize karşı saygısızlıktır."

'AKSAKLIKLAR GİDERİLEBİLİR'

Sistemde yaşanan aksaklıkların giderilebileceğini belirten Akbaşoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulanması esnasında ortaya çıkan aksaklık ve eksiklikler söz konusu olduğunda pek tabiidir ki yapılacak düzenlemelerle bu hususlar rahatlıkla giderilebilir. Bu düzenlemeler, sistemin ana demokratik omurgasını muhafaza ederek gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.

(DHA)

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Adriana Lima ve Emir Uyar aşkı kanıtlandı
Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftinden romantik kutlama
Yağmur Sarnıç eşini böyle tehdit etti
Usta Sanatçı Selami Şahin, Didem Soydan için noktayı koydu
Nejat Toksoy kimdir, kaç yaşındaydı?
<p>Tebdil-i kıyafet İstanbul’u teftiş etmeye çıkan Sultan II. Mahmud’un yolu bir kahvehaneye düşer<b

Bir Garip Hikaye: Vermeyince Mabud Neylesin Mahmud!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kumar oynarken basılan 'cinsel saldırı' şüphelisi balkondan kaçtı, duvar dibinde yakalandı

Muğla'da ekipler didik didik onu arıyor!